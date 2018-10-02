Тысячный спектакль на день рождения челябинского кукольного

Во вторник, 2 октября, Челябинский театр кукол будет отмечать свой день рождения. Знаменательную для театра дату решили отметить легендарным спектаклем «Аистенок и Пугало», который состоится в юбилейный, тысячный раз.

Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского – один из старейших в России и на Урале, отметил в 2015 году 80 лет со дня основания. Такая серьезная дата ознаменована не менее серьезными достижениями: театр является лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска», лауреатом Премии правительства РФ имени Федора Волкова за значительный вклад в развитие театрального искусства России, внесен в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России» за успехи и достижения в области театрального искусства.

Театр ведет активную работу по участию в конкурсах на получение грантов, в результате которой неоднократно получал их. Труппа активно гастролирует по России, является лауреатом и участником многочисленных зарубежных и российских фестивалей, в том числе международного фестиваля театров кукол стран Причерноморья в рамках Культурной олимпиады «Сочи-2014».

Также челябинский театр кукол один из немногих российских театров, имеющих свой собственный Международный фестиваль взрослых кукольных спектаклей «Соломенный жаворонок», посвященный Валерию Вольховскому - Мастеру, чье имя носит театр.

Спектакль «Аистенок и Пугало» был поставлен Вольховским в 1984 году, и почти четверть века идет с неизменным успехом. Главные роли исполнят заслуженные артисты РФ Арина Жарикова и Александр Борок (ныне главный режиссер театра). Именно с ролей в этом спектакле и началась их актерская карьера в челябинском театре кукол. 2 октября в «Аистенке и Пугало» артисты выйдут на сцену в юбилейный - тысячный раз!