В Челябинск пришла «Студенческая весна-2019»

В Челябинск пришел фестиваль «Студенческая весна-2019». В этом году его участниками станут более тысячи студентов.

На протяжении нескольких дней, до 12-го апреля, индивидуальные исполнители и творческие коллективы продемонстрируют зрителям и членам жюри свои номера в музыкальном, танцевальном и театральном направлениях, а также в номинации «Оригинальный жанр».

«Впервые за долгие годы мы возвращаемся к формату конкурсных программ. Шесть вузов покажут свои сорока- или 90-минутные программы, по результатам которых члены жюри определят, какой университет будет представлять Челябинскую область на всероссийском этапе фестиваля в Перми», - рассказала директор фестиваля, председатель российского союза молодежи Челябинской области Светлана Калимуллина.

Членами жюри являются известные деятели культуры, актеры и режиссеры, руководители творческих коллективов. Так, театральные номера будет оценивать актер, режиссер, обладатель «Премии имени Аркадия Райкина» Александр Фельдман (Казань), музыкальные - заслуженный артист России, руководитель биг-бэнда «Джаз-Академия» Станислав Бережнов, заведующий отделением «Музыкальное искусство эстрады» Антон Бугаев, заслуженный артист России, вокалист ансамбля «Ариэль» Борис Каплун.

Все мероприятия «Студенческой весны-2019» будут проходить на одной площадке- в центре международной торговли WTC (проспект Ленина, 35). 21 апреля зрители увидят гала-концерт, на котором будут объявлены победители.

Сегодня, десятого апреля, свои программы представят студенты ЮУрГУ (в 13 часов), РАНХиГС (в 15 часов), ЧелГУ (в 17 часов).Завтра, 11 апреля, - ЮУрГГПУ(в 13 часов). В 15 часов в четверг начнутся театральные выступления. В пятницу, 12 апреля, в час дня в центре международной торговли участники фестиваля представят программы танцевального и музыкального направлений.

Организатором «Студенческой весны-2019» является региональное отделение Российского союза молодежи - при поддержке управления по делам молодежи администрации Челябинска.