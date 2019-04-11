В Челябинске хор театра оперы и балета впервые споет без оркестра

Хор челябинского театра оперы и балета удивит зрителей пением а капелла на концерте русской вокально-симфонической музыки, который состоится 17 апреля.

Для хорового коллектива театра такой опыт будет первым. Если раньше артисты исполняли только небольшие фрагменты в операх без игры оркестра, то теперь зрителям представят полноценные композиции.

«Это и рискованно, и немного страшно, - поделилась идейный вдохновитель концерта, главный хормейстер Наталья Макарова. - В исполнении акапельной музыки есть определенная трудность, ведь артистам предстоит быть один на один со звуком и словом».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь челябинского театра оперы и балета Анастасия Черкас, программу концерта откроет шедевр русской духовной музыки - «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова. Произведение, созданное в годы Первой мировой войны, стало ответом композитора на события того времени. Премьера с большим успехом состоялась в зале Благородного собрания в Москве, после чего последовали еще пять исполнений с аншлагом.

«Духовная музыка - это, в первую очередь, молитва, литературное слово, - рассказывает главный хормейстер театра. - «Всенощное бдение» Рахманинова не разрешали использовать в церковных службах: в этом произведении настолько художественные мелодии, что слова для слушателя могут отойти на второй план».

На концерте в челябинском театре прозвучат и другие известные сочинения духовной музыки: «Богородице, дево, радуйся», «Хвалите имя господне» Рахманинова, «Ангел вопияше» П. Чайковского, «Рождество твое», «От юности моея» Заборонока.

Зрители также смогут насладиться симфонией-действом «Перезвоны» Валерия Гаврилина. Музыка, написанная к пьесе «Степан Разин» Василия Шукшина, считается вершиной творчества композитора. В этом произведении целая палитра эмоций, однако, хор челябинского театра исполнит только самые светлые части симфонии-действа. Завершит первое отделение кантата «Курские песни» Георгия Свиридова. Ее фрагменты исполнят хор и оркестр Челябинского театра оперы и балета.

Программу второго отделения представит концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. Солировать будет лауреат международных конкурсов Дмитрий Каукин.