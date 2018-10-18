Дубровский: Гастроли Большого театра в Челябинске стали историческим событием

В Челябинск на гастроли приехал Большой театр. Это первые гастроли Большого с 2010 года. Постановка спектакля на сцене театра оперы и балета имени Глинки проходит по программе «Большие гастроли» федерального центра поддержки гастрольной деятельности министерства культуры России.

«Сегодня Большой театр в гостях у Челябинска. Ровно год назад мы вместе с губернатором подписали договор о сотрудничестве», - сказал директор Большого театра Владимир Урин.

Договор рассчитан на пять лет и предполагает ряд совместных проектов. «Договор включает в себя не только наш приезд к вам, но и гастроли в Москве Челябинского театра оперы и балета», - пояснил Владимир Урин.

«В Большом театре уже проходили стажировку специалисты нашего осветительного и пошивочного цехов. К нам приезжали с мастер-классами балетмейстер Михаил Лавровский, хормейстеры Александр Критский и Андрей Заборонок», - рассказывает директор Челябинского театра оперы и балета Владимир Досаев.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области, пресс-служба Большого театра

В Челябинск Большой театр привез одну из самых известных опер Джакомо Пуччина «Богема», которая, что называется, проверена временем. Спектакль шел в Большом более двадцати лет. Премьера состоялась в 1996 году, а последние представления – летом прошлого года. Оказалось, что он оптимально подходит к условиям челябинской сцены, а это очень существенно.

Гастрольные представления Большого театра можно назвать совместными. В оркестровой яме за пюпитрами расположились артисты Челябинского сценического оркестра. В постановке оперы на сцене театра оперы и балета задействованы юные челябинцы из детской школы вокального искусства, которой руководит заслуженный артист России Борис Каплун.



Главные роли исполняют ведущие артисты Большого театра. На постановку в Челябинск приехало две труппы московского театра. Во вторник, 17 октября, на сцену вышла основная группа, а в среду, 18 октября, выйдет второй состав театра. Челябинские театралы говорят, что постановка оперы Пуччини «Богема» очень знаменательное событие в жизни южноуральской богемы.

«Гастроли Большого театра в Челябинске стали историческим событием для всех южноуральских поклонников театрального искусства», – отметил значимость постановки оперы Пуччини глава региона Борис Дубровский.

Как стало известно информационному агентству «Урал-пресс-информ», по окончании гастролей Челябинск станет постоянным «местом жительства» для "Богемы". Большой театр безвозмездно передаст декорации и костюмы «Богемы» Челябинскому театру – на их основе будет сделана новая постановка оперы уже с челябинской труппой.

Как обещает дирекция Челябинского театра, вторая жизнь «Богемы» на южноуральской сцене начнется весной будущего года.

Сотрудничество театров в рамках соглашения будет продолжено. «В этом году мы принимаем у себя «Богему», а в следующем сезоне планируем показать собственные спектакли на Новой сцене Большого театра», - рассказал директор Челябинского театра оперы и балета. В июне 2019 года на сцене Большого будут представлены две балетные постановки челябинской труппы – «Кармина Бурана», «Пахита» и опера «Риголетто».

«Разумеется, мы считаем, что это сотрудничество очень ценно для нас – и артистов, и администрации, и, конечно же, нашей публики", - подчеркнул Владимир Досаев.

«Я надеюсь, что наши артисты, в свою очередь, с достоинством представят свои работы столичным зрителям на Новой сцене Большого театра», - отметил Борис Дубровский.