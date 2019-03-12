В Челябинске в один день открываются две выставки южноуральских фотографов

В Челябинске завтра, 13 марта, открываются сразу две выставки южноуральских фотографов: «Объективный мир» озерского фотоклуба и «Калейдоскоп мгновений» Юлии Боровиковой.

«Объективный мир» представлен 102-мя работами 21-го автора (Сергей Москвин, Владимир Чирков, Сергей Курзанов, Наталия Маркова, Александр Хаснулин, Александр Сабаев, Анна и Дмитрий Гордейко, Светлана Акифьева, Инна Макеева, Анастасия Удинцева, Александр Дербнев, Евгений Деревянко, Анатолий Мелентьев, Владимир Оськин, Александр Кузнецов, Валерий Луценко, Денис Закаляпин, Евгений Гецев, Сергей Приходько). Посетители выставки, открытие которой состоится в 16 часов, смогут увидеть такие жанры, как портрет (классический, жанровый, детский), пейзаж, репортаж, макросъемка, спорт.

Выставка будет работать до первого апреля в музейно-выставочном центре по адресу: улица Труда, 100 (вход со стороны набережной), сообщает пресс-служба государственного исторического музея Южного Урала.

На выставке члена Союза фотохудожников России, Союза журналистов России и челябинского фотоклуба Юлии Боровиковой представлено около 70-ти работ. «Калейдоскоп мгновений» - ее вторая персональная выставка в Историческом музее. По словам автора, все снимки на выставке «свежие» - сделаны в 2017-2019 годах.

Фотоработы Юлии Боровиковой ждут своего зрителя в Восточной башне исторического музея, в фойе на втором этаже. Открытие выставки – в 14 часов.