В Челябинске состоится знаменитый Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае…»

В Рождественские праздники, шестого и седьмого января, в Челябинском театре оперы и балета имени Михаила Глинки пройдут удивительные постановки. Симфонический оркестр театра исполнит традиционный Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае…».

В эти дни у челябинского зрителя появится реальная возможность совершить путешествие в австрийскую Вену XIX века. В Вене к этому произведению относятся с особым трепетом. Оно считается неофициальным гимном Австрии и под него даже не принято танцевать.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе театра оперы и балета, на концерте прозвучат и другие известные произведения австрийской династии Штраусов - «Персидский марш», «Марш Радецкого», «Кайзер-вальс», полька «На охоте», «Кукушка».

Музыкальные спектакли пройдут 6 и 7 января. Начало Штраус-концерта в 19.00.