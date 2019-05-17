В Челябинске выдающийся этнограф ответит на все вопросы русского детства и младенчества

Челябинцев приглашают на уникальную встречу с российским этнографом Изабеллой Шангиной, которая в преддверии открытия выставки Российского этнографического музея «Спишь хорошо - встаешь весело» ответит на все вопросы русского детства и младенчества.

Изабелла Иосифовна Шангина - выдающийся российский этнограф, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея (Санкт-Петербург), заслуженный деятель искусств РФ. Автор более 200 публикаций по различным аспектам традиционной культуры русского народа.

Книги и статьи Изабеллы Шангиной уже несколько десятилетий пользуются заслуженным признанием в среде профессионального сообщества этнографов, фольклористов, музейных работников и неизменной популярностью у самой широкой аудитории, интересующейся народной культурой. Изабелла Иосифовна в своих работах сочетает жанр научного исследования с увлекательным рассказом о повседневной жизни и быте старой русской деревни.

Изабелла Шангина - участник многочисленных этнографических экспедиций, проходивших в различных регионах России, Украины и Белоруссии. Последнее десятилетие она активно занималась сбором этнографической информации в Челябинской и Оренбургской областях, республике Башкортостан, сообщает пресс-служба государственного исторического музея Южного Урала.

Встреча с Изабеллой Шангиной состоится 26-го мая в 14 часов в Детском музее (улица Труда, 100).