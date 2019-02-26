В Челябинском фестивале «Фрау орган» участвуют только женщины

Сегодня, 26 февраля, в Челябинске, в концертном зале органной и камерной музыки «Родина» стартует международный фестиваль «Фрау орган», который продлится по 5 марта.

Этот фестиваль примечателен тем, что участие в нем принимают только женщины-органистки из Германии, Латвии, России (Санкт-Петербург, Челябинск).

О программе фестиваля корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» рассказала пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова.

«Принято считать, что орган — инструмент исключительно для мужчин, говорит Александра Третьякова. - Ведь для того, чтобы играть на трех клавиатурах для рук и одной – для ног, необходимы и полифоническое мышление, и прекрасная координация. Но женщины-органистки давно доказали, что для них нет ничего невозможного и мастерски демонстрируют все краски звучания короля инструментов».

Программу фестиваля откроет выступление выпускницы Высшей школы музыки Франкфурта-на-Майне (Германия) Марии Моховой. От других исполнителей ее отличает уникальный репертуар, который включает множество авторских переложений известных симфонических произведений для органа. Концерт под названием «Германия и Франция: диалог органных школ» предложит слушателям произведения самого знаменитого органиста И. С. Баха, а также таких выдающихся наследников его искусства, композиторов XIX-XX веков, как — Мендельсон, Видор, Дюрюфле.

В четверг, 28 февраля, на сцену концертного зала «Родина» выйдет молодая петербургская органистка Анна Алексеева. Она окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию, где проходила обучение не только по классу органа, но также клавесина и карильона. Анна неоднократно принимала участие

в фестивалях международного уровня. В 2014 году она была награждена дипломом XIV международного фестиваля-конкурса органной музыки «Гатчина - Санкт-Петербург», а в 2015-м получила специальную премию «Надежда отечества» на IX

Международном конкурсе органистов им. М.Таривердиева в Калининграде.

3 марта челябинцев ждет концерт легендарной солистки — главной органистки Домского собора Риги Евгении Лисицыной (на снимке). Во времена СССР истинные меломаны считали своим долгом обзавестись хотя бы одной пластинкой с музыкой Лисицыной. В Домском соборе Риги Евгения исполнила практически все произведения Баха. Кроме того, прославилась собственным переложением для органа «Времен года» Вивальди и блестящими аранжировками музыки других знаменитых композиторов. На фестивале «Фрау Орган» прозвучат произведения великих классиков - токкаты Баха и «Времена года» Антонио Вивальди.

Южный Урал на органном фестивале представит солистка Челябинской филармонии Лариса Тимшина. Она выступит в дуэте с тромбонистом Виталием Чудаковым. Программа музыкантов учитывает интересы меломанов с разными пристрастиями. Наряду с сочинениями двух властелинов органа, Иоганна Себастьяна Баха и Сезара Франка, прозвучит музыка Сергея Прокофьева и эстонского композитора Вальтера Оякяэра.

5 марта программу фестиваля завершит вечер органной музыки с лауреатом международного конкурса Ириной Климиной (Санкт-Петербург). Органистка окончила факультет искусств Санкт-Петербургского государственного университета. Сейчас Ирина

проходит ассистентуру-стажировку по классу органа у заслуженного артиста России, профессора Даниэля Зарецкого, которого прекрасно знает челябинская публика. В её исполнении прозвучат произведения Баха, Бёма, Мендельсона, Брамса, Маршана.