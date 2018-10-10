В Челябинском театре оперы и балета прошел генеральный прогон оперы Леонковалло «Паяцы»

В среду, 10 октября, в Челябинском театре оперы и балета имени Глинки состоялась генеральная репетиция известной итальянской оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы». Поставить это произведение пригласили режиссера Ростовского государственного музыкального театра Павла Сорокина.

У выпускника ГИТИСа уже был неоднократный опыт постановки известной итальянской оперы. По словам режиссера, в тот раз он остался недоволен итогом – что-то шло не так. В Челябинске Павел решил взять реванш у знаменитого итальянского маэстро.

«Чтобы взять реванш у мастера, необходимо придумать что-то новое, неожиданное, - рассказывает режиссер Павел Сорокин. – Моя задача и задача наших актеров держать внимание челябинского зрителя не на декорациях, не на каких-то картинках, а именно на драматической игре».

И новинка обязательно будет. Ростовский режиссер-постановщик признается, что в итальянской опере использовал «киношный» прием флешбэка – опера начинается со знаменитой во всем мире арии Канио. Униженный герой в наручниках, убийство совершено, развязка близка. То есть челябинскому зрителю в самом начале покажут эпилог знаменитой итальянской оперы.

Италия, Сицилия, солнце и море на сцене создадут челябинскому зрителю атмосферу любви, интриги и неожиданной развязки. Кстати, в постановке оперы «Паяцы» задействовано более сотни актеров театра. В спектакле принимают участие воспитанники детской школы вокального искусства, которой руководит заслуженный артист России Борис Каплун.

« В моем персонаже есть все. Она и стерва, и страстная любовница, и очень терпеливая жена, которая все время испытывает ненависть к своему надоевшему мужу, - говорит ведущая солистка театра Гузелья Шахматова, играющая Недду. – В общем, роль очень насыщенная и сложная. Надо показать любовь и ненависть, страсть и отвращение».

На театральной сцене уже выставлены декорации. Генеральная репетиция прошла в напряженном режиме. Режиссер Павел Сорокин сидел в центре зрительного зала, и каждый раз выбегал на сцену, при этом что-то объясняя своим артистам и указывая на ошибки. Стирал шероховатости. Ведь до премьеры осталось каких-то три дня. И только после двухчасовой премьеры можно будет смело сказать: «La commedia e finitа!»

Премьера итальянской оперы «Паяцы» состоится в субботу, 13 октября, в Челябинском театре оперы и балета имени М.Глинки. Начало в 18.00.