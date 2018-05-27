В челябинском театре оперы и балета с успехом состоялась премьера балета-сказки

В челябинском театре оперы и балета в эти выходные состоялись премьерные показы балета-сказки «Приключения доктора Айболита». Динамичные музыка и танец, яркие персонажи на сцене настолько понравились юным зрителям, что они смотрели спектакль, не отрывая от сцены глаз.

По словам постановщика спектакля Юрия Выскубенко, удержать внимание современных детей достаточно сложно, поэтому в спектакле много юмора, фокусов и секретов, которые делают его по-настоящему увлекающим. А для создания ярких образов персонажей сказки в театр приглашали художника-декоратора из Москвы Марию Высотскую. Подробнее о том, как шла подготовка к балету, можно прочитать здесь.

«Детский балет – это сложный жанр, над которым я работала впервые, это большая ответственность. Спектакль должен быть ярким, все костюмы – узнаваемыми. И в каждого персонажа дети должны влюбиться. В Челябинске все цеха очень ударно работали: костюмы и декорации получились замечательными», – рассказала Мария Высотская.

Во время антракта стало понятно, что юным челябинцам спектакль очень понравился. Возможно, некоторые из них даже захотели сами стать артистами балета и танцевать на сцене. Главный балетмейстер театра Юрий Выскубенко отметил, что хореографический факультет ЮУрГИИ как раз приглашает талантливых детей (10-12 лет) для поступления в хореографический колледж на новый учебный год по специальности "Искусство балета".

А тех, кто не смог сходить в эти выходные на спектакль, герои сказки приглашают в свое путешествие уже в новом театральном сезоне.