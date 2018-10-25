В Челябинской публичке впервые напишут диктант на татарском

В предстоящую субботу, 27 октября, в Челябинской областной универсальной научной библиотеке пройдет уникальное мероприятие – «Татарча диктант».

В стенах публички в этот день заговорят по-татарски. Основная и главная цель акции – повышение интереса к грамотному правописанию и владение литературным татарским языком.

Организаторы мероприятия приготовили немало сюрпризов для участников диктанта. Татарские национальные костюмы, чак-чак, татарская плясовая и многое другое. На Южном Урале «Татарча диктант» состоится впервые, благодаря инициативе Конгресса татар Челябинской области. Текст, который напишут челябинцы, – произведение татарского поэта Абдуллы Алиша «Нечкәбил».

«Публичная библиотека готовит четыре площадки для такого масштабного международного образовательного проекта. В этот день в нескольких залах библиотеки чтецы будут читать текст на татарском языке, - сообщила сотрудник центра культурно-просветительских программ Лолита Ишимова. - Так, в одно и то же время, татары всего мира проверят свою грамотность».

Как обещают организаторы диктанта, все участники получат сертификаты, а отличники – ценные призы. И приглашают всех жителей Челябинска и гостей города, кто любит татарский язык, дорожит историей и культурой родного народа, присоединиться к акции.

Начало регистрации – 27 октября в 14:00, по адресу: проспект Ленина, 60. Подробности можно узнать по телефону: +7 (351) 729-32-78.