В киноконкурсе «Урал, я люблю тебя!» появилась новая номинация

Открытый региональный киноконкурс короткометражного кино и мобильного видео «Урал, я люблю тебя!» проводится при поддержке регионального минкульта уже в пятый раз.

В этом году программа фестиваля включает в себя семь номинаций, в том числе новую - «Синегорье ждёт», которую учредил областной Центр развития туризма.

Главной идеей проекта является популяризация Урала как культурно-исторического, промышленного, творческого, научного, туристического и спортивного центра страны средствами киноискусства. По условиям конкурса, все работы должны быть отсняты на территории Уральского региона.

В конкурсе может принять участие любой житель РФ: учащиеся, студенты, молодежные объединения, творческие студии, теле- и кинокомпании, как любительские, так и профессиональные.

В номинации «Синегорье ждёт» будут соревноваться работы, посвящённые туристическим объектам и достопримечательностям Челябинской области, активному образу жизни, здоровым формам досуга. Жанр может быть любой: короткометражный игровой фильм-новелла, музыкальный клип, рекламный ролик, мобильное видео, анимация…

Специалисты ЦРТ выберут и наградят сертификатами в магазин товаров для активного отдыха трёх авторов, наиболее полно раскрывших в своей работе туристический потенциал Южного Урала.

На данный момент уже подано более 20 заявок. Работы принимаются до 30 ноября, а итоги конкурса подведут 7 декабря в Кусе.