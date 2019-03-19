В Молодёжном театре Челябинска читают «Чёрный апельсин»

В Челябинском Молодёжном театре 22 марта в 18-00 пройдёт ставшая в последние годы особенно популярной читка очередной пьесы. На этот раз зрителей приглашают послушать пьесу молодого драматурга Даны Сидерос «Чёрный апельсин».

«Пьеса про подростков и взрослых, про дружбу и одиночество, про первое знакомство с миром и старость, про беззаботность и беззащитность, - рассказывает заведующая литературной частью театра Екатерина Сырцева. – И это выглядит примерно так.

…Из окна падает (или прыгает?) старушка. Долго молчавший дед

вдруг начинает говорить и просит поставить ему «смертельную

вакцину». А тут ещё мама лезет к тебе на страницу в соцсети и грустит,

потому что воспитывает тебя одна. И друзья – каждый со своими

«тараканами». Вот такая у главного героя пьесы круговерть – с

кошками, старушками и чёрными апельсинами. И как во всём этом

разобраться, когда тебе всего 12?»

«Автор поднимает в своей пьесе серьёзные вопросы, но говорит о них смешным, живым, понятным языком, - говорит новый главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев. - В конце есть выход в сон: нам дают понять, что это не совсем бытовая история. Это, скорее, притча о ребёнке, смерти, старости. Сегодня редко встретишь пьесы о том, как в одном пространстве взаимодействуют старость и детство».

А вот как поясняет главную мысль своей пьесы драматург Дана Сидерос: «Для меня важный момент в любых историях – неспособность людей к разговору друг с другом, неумение одних выразить что-то, а других – услышать и понять, нежелание или боязнь говорить друг с другом на какие-то темы, отсутствие у нас адекватного языка для многих вещей. А ещё идиотская уверенность родителей, что, умалчивая какие-то темы, не обсуждая их с детьми, они детей защищают. Хотя всё наоборот».

О драматурге

Дана Сидерос ( настоящее имя Мария Кустовская)– поэт, драматург, иллюстратор, лауреат премии «Нова» пермского фестиваля SlovoNova (2013), автор двух поэтических сборников: «Шутки кончились» (2011) и «Ученик дурака» (2015). Стихи печатались в разных альманахах и в литературном инернет-журнале. В 2014 году пьеса «Стена живых» была включена в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Драматургия» и поставлена в Карагандинском театре имени К.С.Станиславского. Пьеса «Всем, кого касается» вошла в число лучших произведений конкурса новой драматургии «Ремарка» (второе место), а также в прошлом году вошла в шорт-лист международного конкурса современной драматургии «Кульминация». Премьера спектакля по этой пьесе состоится в театре «Сатирикон» в апреле нынешнего года. Пьеса «Чёрный апельсин» взята для постановки режиссёром Антоном Морозовым в «Театре на Литейном».