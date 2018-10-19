Восьмилетняя челябинская художница стала победительницей всероссийского конкурса

Восьмилетняя челябинская художница Полина Олейникова стала победительницей ежегодного конкурса детского рисунка «Разноцветные капли», участие в котором приняло рекордное число ребят – более десяти тысяч человек из 85-ти регионов России.

Работа Полины признана лучшей в номинации «Речные птицы», рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в движении «ЭКА», при поддержке которого состоялся организованный минприроды Российской Федерации конкурс.

«Разноцветные капли» - это часть федерального целевого проекта «Вода России», целью которого является пропаганда бережного и уважительного отношения к воде и к водным ресурсам страны.

Конкурс детского рисунка проводится ежегодно с 2014 года. Принять в нем участие могут дети и подростки в возрасте от трех до 18 лет.

В этом году юные художники традиционно присылали рисунки, посвященные рекам России, водным обитателям, а также теме сохранения водных ресурсов и очистки берегов от мусора. Всего в конкурсе было предусмотрено 12 номинаций, посвященных водной тематике.

Наиболее активными участниками оказались школьники пятых-седьмых классов, а больше всего работ на конкурс подали молодые авторы из Башкирии, Чувашии, Московской, Волгоградской и Свердловской областей. В конкурсе также приняли участие известные инстаграм-блогеры: Мария Кожевникова и актриса Кристина Асмус с дочерью Анастасией.