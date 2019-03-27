Второй год объединяет служителей сцены и зрителей #Театр Пространство Свободы

Сегодня, 27 марта, отмечается Международный День театра. Праздник всех служителей сценического искусства и всех его поклонников. Среди многочисленных поздравлений, которые сегодня их объединяют, есть общее для всех театров и зрителей - от председателя Союза театральных деятелей России народного артиста СССР Александра Калягина. Оно поступило в адрес театрального союза Челябинской области. Вот его содержание:

«Дорогие друзья, дорогие коллеги! Сегодня Международный день театра, и я счастлив поздравить вас всех с нашим профессиональным праздником! Чтобы ни происходило в нашей жизни – разочарования, обиды, неудачи – мы знаем, что занимаемся любимым делом, и ничем другим мы не могли бы и не хотели заниматься. А это уже огромная удача! Вы талантливы, умны, обаятельны, вас любят зрители, вам дарят цветы и ждут у служебного входа. Разве есть люди более счастливые, чем вы. Главное, будьте здоровы, а все остальное мы одолеем! С праздником! Ваш Александр Калягин».

Для Челябинска, объявленный в стране Год театра начался годом раньше благодаря уникальному проекту #Театр Пространство Свободы. Инициаторы и организаторы этого масштабного проекта – министерство культуры области и два областных творческих союза – художников и театральных деятелей – приурочили его к прошлогоднему Дню театра, посвятив ему выставку мастеров сценографического искусства всех театров области. Такой грандиозной художественной экспозиции Челябинский Выставочный зал CX РФ не знал более тридцати лет. На целый месяц он был предоставлен в распоряжении Театра, самых разнообразных его проявлений и открытий, которыми охотно делились и опытные профессиональные коллективы, их мастера и новички сцены.

В этом году проект #Театр Пространство Свободы, единодушно всеми одобренный, было решено продолжить и открыть его 21 марта, в День театра кукол. И вновь его центром стал Выставочный зал, где во всём своём сказочно-фантастическом разнообразии развернулась выставка театров кукол области. Чтобы оценить этот праздник кукольников, его надо однажды увидеть. Тем более, что продолжаться он будет опять в течение месяца ( по 21 апреля) с театральными представлениями, концертами, творческими встречами, мастер-классами и т.д. Уже порадовали зрителей своими спектаклями знаменитый гость Челябинского театра кукол – столичный Театр имени Сергея Образцова со спектаклем «Снеговик», «Студия «У паровоза» (спектакль «Мы - другие»), Новая театральная студия Алексея Тетюева (спектакль «Дети Ноя), театр «Манекен» (спектакль «Любить так любить»).

Сегодня профессиональному празднику гала-концерт посвятят участники театрального фестиваля самодеятельных коллективов «Две маски». А завтра, 28 марта, зрителей ждёт встреча с артистичной, яркой, остроумной, невероятно музыкальной и талантливой певческой троицей – с вокальным ансамблем «Трио Трое», в составе которого ведущие актёры Озёрского театр драмы и комедии «Наш дом» - Юлия Гусева, Вохобжон Азимов и Андрей Иодловский. Начало концерта в 18-00.