Вышел роман южноуральского художника Сергея Зыболова

В конце апреля вышел в свет роман южноуральского художника-сюрреалиста Сергея Зыболова «Дежавю. Любовь». На прилавках сетевых книжных магазинов это художественное произведение не встретить, не тот тираж. Но все же современные средства связи предоставляют возможность приобрести в любом виде через интернет-магазины: хоть в печатном, хоть в электронном. Несмотря на повышенную загруженность в последние годы, читательский интерес к большим произведениям не снижается.

На Южном Урале Сергея многие знают как художника-сюрреалиста, который активно участвует в художественных выставках. Сегодня предстает уникальная возможность открыть Сергея с литературной стороны. Современное произведение «Дежавю. Любовь» — первый роман Сергея, на написание которого ушло 20 лет. Роман внушительный – 480 страниц, не каждый читатель одолеет. Герои произведения много работают, иногда отдыхают. И вот к каждому из них приходит любовь… Роман достаточно необычен, впрочем, как и художественные работы художника-сюрреалиста: он, как заморский обед, — может понравиться не сразу, а только со второй-третьей ложки. Или – не понравиться. Вкус – у каждого свой. Роман нельзя отнести к фантастике, хотя действие происходит в несколько другой реальности, он повествует о жизни в современном мире, о ее быстротечности, о вечных ценностях, о дружбе и, конечно же, о любви…