Выставка в театре кукол Челябинска – посвящение Году театра и юбилею Валерия Вольховского

В Челябинском театре кукол начала работать выставка

«Театр Валерия Вольховского – театр имени В. Вольховского». Открытие её посвящено двум значительным событиям – объявленному в России Году театра, который в прошедший четверг, 13 декабря, стартовал и в Челябинске, а также предстоящему 80-летию знаменитого режиссёра, талантливого мастера сцены Валерия Вольховского, чьё имя носит театр.

Вот что рассказала об этом событии корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» руководитель литературной части театра Светлан Кондюрина:

«Экспозиция охватывает целое десятилетие (с 1977 по 1987 годы), связанное с творчеством художественного лидера театра Валерия Аркадьевича Вольховского, а также представляет страницы современной жизни нашего коллектива..

В 1977 году в театр пришёл новый главный режиссёр Валерий Вольховский. С него началась новая эпоха, определившая не только направление и лицо челябинского театра кукол, но и развитие всего кукольного искусства на многие десятилетия. Позже этот период историки театра назовут «золотым веком».

Сегодняшний театр кукол Челябинска во главе с главным режиссёром, учеником Валерия Вольховского, заслуженным артистом России Александром Бороком и директором Ириной Левченко, является лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска», обладателем Премии правительства РФ имени Федора Волкова за значительный вклад в развитие театрального искусства России и внесен в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России». У театра есть собственный фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» (по названию одноименного спектакля Валерия Вольховского). Кстати, прошедший в октябре нынешнего года фестиваль был посвящен 80-летию со дня рождения выдающегося режиссера Валерия Вольховского.

На выставке представлена «зримая» история театра: куклы из спектаклей

Валерия Вольховского, исторические фотографии, программки разных периодов, фотографии из спектаклей сегодняшнего репертуара, а также фотографии с фестиваля «Соломенный жаворонок-2018» и другие материалы.

Выставка «Театр Валерия Вольховского – театр имени В. Вольховского» будет работать до 20 декабря. Для организованных групп на выставке будут проводиться экскурсии.