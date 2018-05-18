Юбилейный «Портрет» Челябинского театра драмы имени Н.Орлова

Сегодня вечером, 18 мая, в Челябинском государственном академическом театре драмы зрителям посчастливится посмотреть спектакль-юбиляр. Ровно десять лет назад «Портрет Дориана Грея» впервые вышел на сцену и ровно столько же лет к нему не ослабевает зрительский интерес, хотя сыгран он уже более 100 раз.

Самая мистическая постановка по инсценировке знаменитого романа Оскара Уайльда стала в репертуаре академической драмы и самой востребованной, причём, не только у челябинцев. Участие творческого коллектива во всех гастролях и фестивалях последнего десятилетия без «Портрета» не обходилось.

И везде он имел зрительский успех и благосклонность самых требовательных критиков. Так было во время гастролей в Екатеринбурге, так было и на «Театральном перевале» (обменных гастролях театров Урала и Сибири), где «Портрету Дориана Грея», его исполнителям благодарно аплодировали зрители Томска, Кемерово и Новокузнецка.

И все десять лет среди бессменных исполнителей спектакля народный артист России Борис Петров, Степан Арефьев, Николай Осминов, заслуженные артисты России Татьяна Каменева, Татьяна Скорокосова… Блистательный актёрский ансамбль, которому спектакль, поставленный в рекордно короткий срок ( говорят, чуть ли не за неделю) обязан своему успеху и долголетию. Бесспорно, его биографии суждено продолжаться и дальше. Спектакль находится в очень хорошей форме, кажется, что время над ни не властно. Свидетельство тому - вот эти отзывы зрителей в последние годы.

Анастасия Воронина: «Великолепный спектакль!!! Актерский состав изумительный! Главный герой Дориан Грей (Степан Арефьев) меня восхитил. Спасибо огромное всем, кто работал над этим прекраснейшим спектаклем! Чем больше я прихожу в этот театр, тем больше влюбляюсь в него! (2015 год).

Валентина Артемьева: «Спектакль просто суперский!!! Мощно, энергетика просто бешеная...низкий поклон всем, кто играл в этом спектакле!!!!!!! Честно — после спектакля вышли на улицу и не хотелось даже обсуждать...а просто пройтись по улице и подумать...» (2016 год).

Ульяна Покалюхина: «Три удивительных часа в театре наслаждалась игрой актеров. Впечатления переполняли…

Не хочется стандартно описывать сюжет. В спектакле философски переплетаются человеческие слабости со смыслом жизни, правда и ложь, высокое и низменное, пороки и добродетели, цинизм, быстротечность времени, красота тела и уродство души. Просто отражение современного поколения. Привлекательными хотят быть сейчас многие, без морщин, без следов пережитого, без разрушительного влияния времени. Все стараются отодвинуть старость, но удалось это только лишь Дориану Грею. Но не все просто так. Расплата неизбежна. Главный герой ассоциируется у меня с Нарциссом. Самовлюблённый, центр Вселенной. Впрочем, любить себя, конечно же, необходимо… Но самолюбование смертельно скучно. Прощай, разнообразие, прощайте, интересные собеседники, прощай, всё! Такие люди терпят только тех, кто восхищается ими… От несчастной судьбы Нарцисса спасают окружающие люди. Оглянитесь! Вокруг столько интересных людей. Их общество настолько обогащает, что пропадает всяческое желание уделять внимание своей собственной персоне… Счастье - в других!»

Как сообщила заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова, в честь юбилея спектакля для пришедших на него зрителей уже готов необычный подарок. Именно сегодня, 18 мая, они наконец-то увидят тот самый портрет, вокруг которого разыгрываются такие немыслимые страсти. А один из зрителей получит из рук исполнителя главной роли Степана Арефьева портрет Дориана Грея.

Напомним, что премьера спектакля состоялась 22 мая 2008 года. Поставил его один из самых модных режиссеров столицы – Андрей Житинкин, которого российские критики уже давно окрестили «плейбоем московской сцены» за стилистику постановок и успех у зрителей. Кстати, он же является автором инсценировки одноимённого романа Оскара Уайльда. Сценография спектакля принадлежит главному художнику театра Олегу Петрову.