Заповедник «Аркаим» приглашает на «Ночь музеев»

Заповедник «Аркаим» (Челябинская область) приглашает гостей вместе провести «Ночь музеев» 18-го мая, которая обещает стать незабываемым приключением.

«Аркаим» принимает участие в международной акции «Ночь музеев» уже десять лет. Ежегодно сотрудники придумывают что-то новое и необычное, чтобы это событие стало ярким и запоминающимся для гостей. Есть и свои традиции - например, проведение квеста.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью заповедника «Аркаим» Мария Таирова, в этом году все желающие смогут почувствовать себя настоящими учеными-археологами, приняв участие в увлекательном квесте «Дорогами прошлого». Те, кто соберет на памятниках и в музеях все артефакты и справится с заданиями лучше и быстрее всех, получат полезные и интересные призы, а еще - бесценный опыт и незабываемые впечатления.

В первые в рамках «Ночи музеев» пройдет уникальная экологическая экскурсия, на которой можно будет узнать о ландшафтах, животном и растительном мире Аркаима, пройти по заповеднику необычными тропами и увидеть те объекты природы и истории, что обычно закрыты для посетителей.

Гостей заповедника 18-го мая ждут и другие захватывающие мероприятия: великолепное песочное шоу от студии песочной анимации «The Кит», авторский концерт поэта, музыканта и продюсера Виталия Галущака и самое главное событие - ночное посещение музея.

В девять вечера музей «Аркаима» откроет двери для всех желающих. До полуночи все желающие смогут пообщаться с известными археологами, историками и музейными работниками, посмотреть выставки и экспозицию с уникальными артефактами.

Фото предоставлено заповедником «Аркаим»