Администрация Челябинска отказалась переименовывать площадь Ярославского. Инициаторы идеи с решением чиновников не согласны.

Власти Челябинска решили не переименовывать площадь революционера Емельяна Ярославского, известного своими нападками на религию, а также выдающихся композиторов и писателей.

Напомним, что общественная организация «Гражданский патруль» выступила с инициативой переименовать площадь имени сомнительной исторической личности — Емельяна Ярославского в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС-2020.

По мнению активистов, переименование площади увековечило бы знаковые события саммитов и заявило о Челябинске как о городе, открытому для международных связей. В качестве варианта общественники предлагали вернуть площади историческое название — Христорождественской, Соборной или назвать площадью Международного сотрудничества.

В ответ Управление культуры Челябинска сообщило, что ранее площадь Ярославского переименовывали уже 4 раза. Администрация Челябинска приняла решение оставить существующее название улицы, чтобы не вносить путаницу в карты, схемы и справочный материал Челябинска.

«В будущем мы намерены и дальше поднимать вопрос о переименовании площади, поскольку речь идет о исторической справедливости», — заявил лидер отделения «Гражданского патруля» в Челябинске Семен Воронин.

Революционер Емельян Ярославский выступал за запрет на исполнение церковной музыки, в том числе Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Моцарта, Баха, Генделя и других композиторов. При участии Ярославского составляли списки запрещённых книг, в которые вошли произведения Платона, Канта, Владимира Соловьёва, Льва Толстого, Фёдора Достоевского и других.

Контактный телефон Семен Воронин +7 906-863-65-94