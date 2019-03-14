Аэропорт Челябинска открыли

Аэропорт Челябинска, который был закрыт в связи со сложными метеорологическими условиями, с 12 часов начал работать в обычном режиме.

Как сообщили агентству в пресс-службе аэропорта, в настоящий момент идет регистрация пассажиров на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Москву. Регистрацию уже проходят и 67 школьников, отправка которых в Артек (через столицу страны) также была задержана из-за снегопада.

Кроме того, по данным онлайн-табло в настоящий момент идет посадка на рейс авиакомпания «Уральские авиалинии» в Сочи.

Пока задерживается отправка семи рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Напомним, четыре рейса из Москвы (авиакомпаний Уральские авиалинии, Победа, Аэрофлот и Пегас) и два рейса из Санкт-Петербурга (Россия) были отправлены на запасной аэродром в Кольцово (Екатеринбург). Самолет авиакомпании «Сибирь» ушел в Тюмень.

Отправка двух воздушных судов, который должны были вылететь в Санкт-Петербург в 06.15, по предварительным данным задерживается до 18 часов 45 минут.

Рейсы на Москву задерживаются до 14 часов и 14.10, а один отложен до 16 часов 45 минут.