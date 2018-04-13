Агентство «Урал-пресс-информ» дарит билеты на концерты

Случайным победителем очередного конкурса от агентства «Урал-пресс-информ» стала челябинка Екатерина Сайгина. Сегодня она забрала два билета на завтрашний концерт шансонье Алексея Брянцева в ДК Железнодорожников.

«Я не ожидала, что выиграю в конкурсе. Моя мама обожает творчество Алексея Брянцева. Очень рада, что порадую маму этими билетами!», – призналась Екатерина Сайгина.

Всех остальных участников розыгрыша просим не расстраиваться и следить за нашими новостями – совсем скоро мы подготовим для вас новые конкурсы с подарками.