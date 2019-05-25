Алексей Текслер призвал дорожников прислушаться к мнению жителей

В первую очередь построить новый путепровод, а только затем приступать к реконструкции улицы Дарвина - такую задачу вчера, 24 мая, поставил перед властями Челябинска врио губернатора Алексей Текслер, побывав на строительстве дорожной развязки улица Дарвина – Троицкий тракт. Также он поручил разработать план мероприятий, чтобы обеспечить всю необходимую и безопасную инфраструктуру для людей после расширения проезжей части.

«Самое важное – это Троицкий мост. Это тот объект, который вызывает большое количество критики у людей, и уже очень давно. Сейчас здесь действительно страшно ехать – и сам мост в аварийном состоянии, и постоянные пробки создают напряженность. Безопасность людей – пешеходов, водителей, пассажиров – всегда стоят на первом месте», – подчеркнул Алексей Текслер.

Строительство новой развязки в Челябинске будет проходить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в течение нескольких лет. Проектом предусмотрено строительство транспортной развязки на пересечении ул. Дарвина – Троицкий тракт, реконструкция ул. Дарвина и перекрестка с ул. Блюхера. Необходимость реорганизации движения на данных участках вызвана тем, что на Троицком тракте мост в аварийном состоянии, кроме того, на этом участке постоянно возникают заторы.

По словам Алексея Текслера, вопрос с улицей Дарвина стоит решать в следующем году. Необходимо посмотреть современные технологии, возможно, установить шумозащитные экраны и многократно компенсировать зеленые насаждения. Необходимо учитывать интересы как авомобилистов, так и жителей, высказал свою точку зрения глава региона.