Алексей Текслер в Магнитогорске – посетит ММК и вновь встретится с пострадавшими

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер во второй за месяц руководства региона отправился с рабочим визитом в Магнитогорск.

В свой первый визит глава региона встретился с жителями пострадавшего дома, оценил благоустройство Магнитогорска и пообещал, что в следующий свои приезд в Магнитку он обязательно посетит Магнитогорский металлургический комбинат, встретится с руководством ММК.

Врио губернатора намерен посвятить знакомству с металлургическим гигантом большую часть дня, потому что тема экологии очень важна для региона. Алексею Текслеру планируют показать стан 2000 (комплекс холодной прокатки), стан 5000 (комплекс по производству толстолистового горячего проката). Оба стана запускал в эксплуатацию президент Владимир Путин в июле 2012 года и летом 2009 года соответственно. Глава региона осмотрит доменную печь № 1, реконструкция которой завершилась в июле 2018 года. Реконструкция и строительство систем аспирации позволяют уменьшить выбросы пыли на 600 тонн в год.

Врио губернатора собирается посетить и строительную площадку аглофабрики №5. Реализация этого проекта позволит существенно снизить воздействие на окружающую среду. Выбросы пыли в атмосферу сократятся на 2,1 тысячи тонн в год, диоксидов серы – на 3,5 тысячи тонн в год. Кроме того, на 600 тонн в год уменьшатся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения и почти на четверть – выбросы бензапирена. Реализация проекта также позволит утилизировать шламы сероулавливающих установок с получением товарного гипса и исключить размещение 13,75 тысячи тонн в год отходов в шламохранилище №2.

После осмотра производственных площадок запланировано совещание по рзвитию и экологическим проектам Магнитогорского металлургического комбината. Помимо этого, состоится двусторонняя встреча президента ММК Виктора Рашникова с Алексеем Текслером.

Кроме того, в рамках сегодняшней поездки Алексей Текслер намерен вновь побывать в доме №164 по проспекту Карла Маркса, который пострадал от взрыва газа в Магнитогорске. Первая встреча с жителями была очень эмоциональной. После нее активизировалось решение ряда вопросов. Глава региона оставил в Магнитогорске своего первого заместителя для личного общения со всеми пострадавшими и решения всех проблем.

С 16 апреля жильцы, решившие переехать из пострадавшего дома, получают уведомления. В них указан размер единовременной выплаты для покупки квартир. Минсоц региона уже рассмотрел 178 комплектов документов.

Автомобилисты получили денежные выплаты за незастрахованные машины, поврежденные при обрушении дома. В настоящее время проводится углубленная диспансеризация всех жильцов.

Врио губернатора пообещал жителям, что еще раз приедет к ним и обязательно посетит их квартиры. Обещание свое он намерен выполнить сегодня. В планах – оценить ход работ по благоустройству внутриквартальной территории пострадавшего дома и встреча с жителями.

Накануне глава Магнитогорска Сергей Бердников проверил ход выполнения работ, зашел в один из отремонтированных подъездов и пообщался с жителями, сообщили в мэрии. Планируется привести в порядок торцы двух секций дома, заложить арку и благоустроить прилегающую территорию, уточнил глава. Кроме того, будет отремонтирован (снаружи и внутри) клуб, в котором располагался штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Уже заменены теплосети и система водоснабжения.

Алексей Текслер также планирует побывать на месте строительства трамвайной ветки в густонаселённом южном районе Магнитогорска.