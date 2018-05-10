Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 мая.

В 9 часов 30 минут состоится сбор журналистов для освещения межрегиональной научно-практической конференции «Паллиативная медицинская помощь и поддерживающая терапия в клинической практике» (Труда, 197, отель Рэдиссон Блу).

В 10 часов состоится открытие первого в Челябинской области центра оценки квалификаций в машиностроении, на базе АО «КОНАР» (центральная проходная АО «КОНАР», в 9 часов – отъезд представителей СМИ на АО «КОНАР» от Цвиллинга, 27).

В 11 часов состоится заседание Регионального политического совета Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» (Кирова, 114).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвящённая острой пожароопасной ситуации в городе и области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», Российская, 67, 9-й этаж).

В 11 часов состоится пресс-конференция организаторов чемпионата России по ММА (Труда, 197, отель Рэдиссон Блу, конференц-зал Сигма).

В 13 часов состоится пресс-конференция «Чемпионат России по смешанному боевому единоборству 2018 года в Челябинске» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», Васенко, 63, 4 этаж).

В 14 часов круглый стол «Озеленение города Челябинска и содержание городского бора» (малый зал Правительства Челябинской области, Цвиллинга, 27, 3 этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

11 мая 1964 года основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия».