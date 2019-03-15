Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16-18 марта.

16 марта, суббота

В 11 часов стартует чемпионат России по конькобежному спорту по программам спринтерского и классического многоборья. В чемпионате России примут участие около 80 спортсменов из разных регионов страны, в том числе и участник Олимпийских игр, титулованная челябинская спортсменка Ольга Фаткулина. Они разыграют 4 комплекта медалей в классическом и спринтерском многоборье среди женщин и мужчин (ул. Труда, 187-а, ЛД «Уральская молния»).

В 13 часов 10 минут состоится церемония открытия чемпионата России по классическому и спринтерскому многоборью. Кроме того, на торжественной церемонии почетные гости мероприятия поздравят с юбилеем легендарную конькобежку, 6-кратную олимпийскую чемпионку Лидию Скобликову (ул. Труда, 187а, ЛД «Уральская молния»).

17 марта, воскресенье

В 8 часов начнется пресс-тур в поселок Слюдорудник Кыштымского городского округа на зимние соревнования по ездовому спорту – гонку «Вжух». Собачьи бега проводятся в Кыштыме уже в пятый раз, и всегда собирают множество зрителей. В рамках гонки пройдут заезды на двойках, четвёрках и шестерках, заезды лыжников с собаками и детские старты (ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов начнется второй день соревнований чемпионата России по конькобежному спорту по программам спринтерского и классического многоборья (ул. Труда, 187а, ЛД «Уральская молния»).

В 11 часов состоится занятие Воскресного университета на тему: «Психология современного подростка» в Челябинском государственном университете. Занятие будет полезно школьникам 9–11 классов и всем желающим расширить кругозор в семейной психологии (ул. Братьев Кашириных, 129, аудитория А-25 главного корпуса ЧелГУ).

В 12 часов состоится праздничный концерт «Мы вместе!» в честь пятой годовщины принятия Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации (Кировка, сцена у Главпочтамта).

Состоится финал конкурса «Мисс и мистер Челябинский областной студенческий отряд – 2019». За победу поборются 18 человек.

18 марта, понедельник

В 9 часов состоится встреча губернатора Бориса Дубровского с победителями конкурса на предоставление грантов Президента РФ. В мероприятии примут участие руководители социально ориентированных некоммерческих организаций-победителей в конкурсе на предоставление грантов президента. В рамках встречи запланирована презентация НКО. Также запланировано вручение приветственного адреса от губернатора директору Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности Д.В. Богатыреву для передачи участникам торжеств в честь 75-летия начала освобождения Крыма от фашистских захватчиков в Армянске («Точка кипения», ул. Молодогвардейцев, 31, корп. 1).

В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием Главы города Владимира Елистратова (площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 14 часов состоится пресс-конференция «Безумная Театральная весна на Южном Урале» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 14 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретится с участниками областного конкурса «Ученик года» (ул. Труда, 153, конгресс-отель «Малахит»).

В 14 часов состоится пресс-конференция «Безумная Театральная весна на Южном Урале», посвященная масштабному проекту #ТеатрПространствоСвободы, который пройдет с 21 марта по 21 апреля (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

16 марта – День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.

16 марта – в народном календаре Евтропиев день.

16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум по вопросу о статусе полуострова Крым и города Севастополь. В ходе референдума Крым вернулся в состав Российской Федерации.

16 марта – в 1867 году француз Жозеф Монье, бывший садовник, получил патент на напряженный бетон, ставший главным материалом при возведении высотных зданий.

16 марта – в 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.

17 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России.

17 марта в православном календаре - День памяти благоверного князя Даниила Московского и День памяти преподобного Герасима.

17 марта в народном календаре – Герасим Грачевник.

17 марта День Святого Патрика в Ирландии.

17 марта – в 1991 году прошел Всесоюзный референдум, на котором на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Одновременно в российском референдуме 70% проголосовали за введение поста президента РСФСР.

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.

18 марта в православном календаре - Празднование в честь обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина.

18 марта в народном календаре – Конон Огородник.

18 марта 2014 года произошло присоединение Крыма к России, то есть вхождение в состав Российской Федерации территории полуострова Крым (с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем), который до этого входил в состав Украины.

18 марта – в 1965 году первый в истории выход человека в открытый космос - Алексей Леонов в течение 10 минут находился за бортом «Восхода-2».