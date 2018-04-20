Анонсы событий и мероприятий на 21-23 апреля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21-23 апреля.
21 апреля
В 9 часов состоится день открытых дверей в Челябинском областном многопрофильном лицее-интернате (Ворошилова, 2, Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат).
В 12 часов состоится первый региональный открытый чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателе (площадь Революции).
В 15 часов пройдут казачьи военно-полевые сборы для 60 студентов и школьников Челябинской области (Учебный центр "Росток", посёлок Каштак, Санаторная, 34).
23 апреля
В 9 часов состоится расширенное аппаратное совещание Администрации города с участием Главы города Челябинска Евгения Тефтелева (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).
В 12 часов состоится гала-концерт фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки надежды» (ДПШ им. Крупской, Свердловский проспект, 59).
В 14 часов состоится презентация книги «Богоугодное заведение» (история первой горбольницы), приуроченной к 190-летию городской клинической больницы № 1(ул. Воровского, 16, 4 корпус, блок А).
В 12 часов участники экспедиции «Вахта памяти» расскажут журналистам об итогах своей поездки в Северный Крым и тех уникальных находках, которые им удалось обнаружить в местах боевых действий в далеких 40-ых годах прошлого века (пресс-центр «Аргументов и фактов», Российская, 67, 9 этаж).
В 13 часов 30 минут состоится пресс-конференция «В Челябинске стартует социальный проект «Банкротство в подарок!» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», Васенко, 63, 4 этаж).
ДЛЯ СПРАВКИ
21 апреля - Международный день цирка.
21 апреля - День Главбуха (День главного бухгалтера) в России.
22 апреля - Международный день Матери-Земли.
23 апреля - Праздники Всемирный день книги и авторского права.