Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 мая.

В 10 часов 30 минут состоится сбор СМИ для освещения окружной научно-практической конференции «Организация работы при заболевании, вызванном вирусом иммунодефицита человека» (гостиница «Малахит», Труда, 153).

В 11 часов состоится круглый стол «Проблемы профилактики и тушения ландшафтных и лесных пожаров на территории Челябинской области» (малый зал Челябинской области, Цвиллинга, 27, 3 этаж).

В 11 часов состоится пресс-конференция управляющего корпоративным бизнесом банка ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуарда Громова (Ленина 26а, филиал банка ВТБ).

В 11 часов состоится торжественное подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ТФОМС Челябинской области и Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области в целях обеспечения и защиты законных интересов несовершеннолетних граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе по вопросам качества предоставляемой несовершеннолетним гражданам медицинской помощи (Труда, 156, ТФОМС Челябинской области, 4 этаж, малый зал).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвящённая переходу на прямые договора по оказанию услуг с ресурсоснабжающими организациями ( пресс-центр «АиФ-Челябинск», Российская, 67, 9-й этаж).

В 13 часов состоится пресс-конференция по случаю открытия в Челябинске гастролей Российского академического молодежного театра (театр драмы им. Наума Орлова, площадь Революции, 6).

ДЛЯ СПРАВКИ

22 мая - Праздники Международный день биологического разнообразия.