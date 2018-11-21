Анонсы событий и мероприятий на 22 ноября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 ноября.
В 9 часов 30 минут состоится конкурс «Педагог года в дошкольном образовании», испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» (Детский сад № 339, улица Елькина, 86Б).
В 11 часов состоится Круглый стол на тему воспитания талантливых детей в сфере искусства: эффективное взаимодействие государственных органов, некоммерческих организаций, учреждений дополнительного образования, педагогов, родителей для поддержки одаренных в сфере искусства детей (конференц-зал офис-центра "ВИПР" на 18 этаже).
В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по аграрной политике (Кирова, 114, гербовый зал).
В 14 часов состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню матери (Актовый зал ОКБ № 3, проспект Победы, 287).
ДЛЯ СПРАВКИ
22 ноября – День сыновей.
22 ноября - День психолога в России.
22 ноября в православном календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».
22 ноября в народном календаре Матрена Зимняя. В этот день отмечается память преподобной Матроны Царьградской, жившей в 5 веке в Константинополе.