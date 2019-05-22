Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 мая.

В 10 часов состоится торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года. Выпускников поздравит глава города Владимир Елистратов (Челябинск, школа №138, улица Сони Кривой, 54).

В 10 часов откроется специализированная выставка «Уральский автосалон. Коммерческий транспорт» (Челябинск, ледовая арена «Трактор»).

В 10 часов пройдет масштабный форум «Бизнес - это по любви», посвященный Дню российского предпринимательства с участием первых лиц Челябинской области (Челябинск, конгресс-отель «Малахит», улица Труда, 153).

В 10 часов в рамках Южно-Уральского транспортного конгресса стартует конкурс профессионального мастерства водителей автотранспортных предприятий региона «Лучший водитель автобуса Челябинской области» (Челябинск, ледовая арена «Трактор»).

В 10 часов состоится совместное заседание комитета по социальной политике, комитета по молодежной политике, культуре и спорту и комитета по информационной политике Законодательного собрания Челябинской области (Челябинск, улица Кирова, 114, гербовый зал).

В 10 часов 30 минут пройдет заседание комитета по молодежной политике, культуре и спорту Законодательного собрания Челябинской области (Челябинск, улица Кирова, 114, кабинет 501).

В 11 часов состоится обучающий семинар-совещание с председателями, заместителями председателей, секретарями и системными администраторами избирательных комиссий муниципальных образований Челябинской области по вопросам подготовки и проведения избирательных кампаний в органы местного самоуправления региона 8 сентября 2019 года (Челябинск, улица Кирова, 114, большой зал ЗСО).

В 11 состоится празднование Международного дня блондинок - праздничная программа «Читайте, блондинки!» (Челябинск, Публичная библиотека, проспект Ленина, 60).

В 11 часов состоится фестиваль сельских талантов Челябинской области – финальное мероприятие региональной акции «Творчество в село», которую проводили на средства федерального гранта участники Российского союза сельской молодежи (Челябинск, главный корпус Южно-Уральского государственного аграрного университета, проспект Ленина, 75).

В 12 часов состоится торжественное открытие Южно-Уральского транспортного форума, после чего будет организован пресс-подход исполняющего обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Филиппова (Челябинск, ледовая арена «Трактор»).

В 12 часов пройдет заседание комитета по аграрной политике Законодательного собрания Челябинской области (Челябинск, улица Кирова, 114, гербовый зал).

В 14 часов состоится высадка деревьев в сквере по улице Братьев Кашириных в честь основателей и родоначальников греко-римской борьбы в рамках празднования Международного дня борьбы с участием главы города Владимира Елистратова (Челябинск, пересечение улиц Братьев Кашириных и Чайковского).

В 14 часов состоится открытие фотовыставки «Мосты Будапешта» в рамках Дней венгерской культуры. На выставке будут представлены 20 планшетов с фотографиями мостов Будапешта и 15 фотографий челябинского фотографа Александра Глебова (руководителя фотостудии «Каменный пояс») с изображениями многоликого Будапешта. Откроет выставку почетный консул Венгрии в Челябинске Виктор Лощенко (Челябинск, музейно-выставочный центр, улица Труда, 100, вход со стороны набережной).

СПРАВКА

23 мая – Всемирный день черепахи.

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23 мая - Международный день по искоренению акушерских свищей.

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Именины 23 мая у Таисии, Онисима, Симона и Василия.