Анонсы событий и мероприятий на 24 мая
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 мая.
В 9 часов 30 минут состоится сбор журналистов для освещения уникального случая: сосудистые хирурги областной больницы совместно со специалистами перинатального центра приняли роды у "сложной" пациентки прямо в сосудистой операционной ЧОКБ (5 корпус ЧОКБ, Воровского, 70).
В 10 часов состоится комитет по социальной политике (ЗСО, Кирова, 114, гербовый зал).
В 12 часов состоится комитет по аграрной политике (ЗСО, Кирова, 114, гербовый зал).
В 11 часов состоится итоговый семинар, на котором с докладами выступят представители министерств и ведомств региона (Цвиллинга, 27).
В 12 часов состоится областной праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры (концертный зал имени Прокофьева, Труда, 92а).
В 13 часов состоится торжественная церемония вручения молодым семьям свидетельств на право получения социальной выплаты для улучшения жилищных условий с участием Первого заместителя Главы города Натальи Котовой (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).
ДЛЯ СПРАВКИ
24 мая - День славянской письменности и культуры (День святых Мефодия и Кирилла).