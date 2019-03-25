Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 марта.

В 11 часов состоится пресс-конференция «Три месяца работы Регоператора по обращению с ТКО в челябинском кластере» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 15 часов состоится открытие Чемпионата и первенства УрФО и открытого регионального турнира в рамках XXII турнира на «Кубок Губернатора Челябинской области» по кикбоксингу (Легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной, проспект Ленина, 84).

В 18 часов 30 минут состоится XX Фестиваль Моды «Платье города-2019», посвященный 30-летию имидж-клуба «Светлана» (Театр оперы и балета им. М. И. Глинки).

ДЛЯ СПРАВКИ

26 марта - Фиолетовый день (День больных эпилепсией).

26 марта 1906 года начались выборы в I Государственную думу.

26 марта 1941 года были учреждены Сталинские премии. Позже они будут переименованы в Государственные премии.

26 марта 1947 года в СССР был издан указ об отмене смертной казни.

26 марта 1956 года отпуск по беременности в России был увеличен с 77 до 112 дней.

26 марта 2003 года Федор Конюхов установил мировой рекорд пересечения Атлантического океана для катамаранов-гигантов - 9 суток 23 часа 33 минуты.

26 марта 2006 года начала работу социальная сеть «Одноклассники».