Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27-29 апреля

27 апреля, суббота.

В 10 часов состоится городской смотр-конкурс «Весна. Победа» (пос. Федоровка, ул. Капитанская, д. 10А, Дворец культуры «Бригантина»).

В 10 часов начнется традиционная легкоатлетическая эстафета Советского района на приз Героя Советского Союза Ибрагима Газизуллина, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (стадион «Локомотив», ул. Монакова, 1а).

В 10 часов начнет работу форум «В бизнес на шпильках», на котором подведут итоги конкурса среди бизнесвумен региона и назовут лучшие женские предпринимательские проекты (Челябинск, отель Redisson Blue, ул. Труда 179).

В 12 часов начнется открытый чемпионат Челябинской области по пожарно-спасательному многоборью (кроссфиту), посвященные 370-летию пожарной охраны России (Челябинск, площадь Революции).

В 15 часов состоится финал первого чемпиона «Лиги танца». Семь лучших танцевальных команд Челябинской области сразятся за звание и главный приз – 50 тысяч рублей (Челябинск, Братьев Кашириных, 129, театральный корпус ЧелГУ).

В 15 часов на факультете журналистики ЧелГУ состоится занятие проекта «Школа медиаграмотности» (пр. Победы, 162в, 4 этаж).

В 17 часов состоится церемония закрытия Тотального диктанта-2019 в Челябинске

Место проведения: (Челябинск, пр. Ленина, 75 актовый зал Южно-Уральского государственного аграрного университета).

В городах Трехгорный и Чебаркуль состоится торжественное мероприятие «Единый День Юнармии», в рамках которого ряды юнармейцев пополнят более 100 ребят.

28 апреля, воскресенье.

В 11 часов состоится региональный конкурс «Рабочая песня». Организатор – Федерация профсоюзов Челябинской области (Челябинск, ул. Свободы, 155, актовый зал).

В 14 часов состоится финал интеллектуальной «Битвы волонтеров» (Челябинск, ул. Труда, 153, конгресс-отель «Малахит»).

В 14 часов состоится отборочный тур чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» (Челябинск, пр. Ленина, 60, 1-й этаж абонемент Челябинской областной универсальной научной библиотеки).

29 апреля, понедельник.

В 9 часов состоится расширенное аппаратное совещание администрации города с участием главы города Владимира Елистратова (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 10 часов начнется VI Международный конкурс искусств «Мелодии Малахитовой шкатулки» (Центральная детская школа искусств, ул. Борьбы, 28).

В 10 часов состоится областной семинар-совещание «Охрана труда и будущее сферы труда», посвященный Всемирному дню охраны труда и выставка средств индивидуальной защиты (Челябинск, ул. Труда, отель «Radisson Blu», зал «Galaxy III», 1 этаж).

В 11 часов состоится открытие выставки декоративно-прикладного творчества в рамках XXVI городского фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки надежды» (Дворец пионеров и школьников им. Крупской, Свердловский проспект, 59, театральный корпус).

В 12 часов состоится гала-концерт XXVI городского фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки надежды» (Дворец пионеров и школьников им. Крупской, Свердловский проспект, 59, театральный корпус).

В 12 часов 45 минут состоится официальное открытие Региональной Конференции ОНФ в Челябинской области (Челябинск, пр. Ленина д.26а, 3 - 4 этаж, Гранд Отель ВИДГОФ).

В 13 часов начнется работа дискуссионных площадок в рамках региональной Конференции ОНФ в Челябинской области (Челябинск, пр. Ленина д.26а, 3 - 4 этаж, Гранд Отель ВИДГОФ).

В 13 часов состоится пресс-конференция «В Челябинске пройдет Открытый кубок России по спортивному миксфайту» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 15 часов начнется пленарное заседание в рамках региональной Конференции ОНФ в Челябинской области (Челябинск, пр. Ленина д.26а, 3 - 4 этаж, Гранд Отель ВИДГОФ).

В 16 часов состоится встреча с победителем конкурса «Лидеры России», начальником службы экономики и финансов ЮУЖД Виктором Гневашевым (Челябинск, пр. Ленина, 69, ЮУрГГПУ).

Справка.

27 апреля - День российского парламентаризма.

27 апреля - День образования Республики Саха (Якутия).

27 апреля - День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии.

27 апреля - День вахтовика (День работников вахтового метода) в России.

27 апреля - Международный день ветеринарного врача (ежегодно в последнюю субботу апреля).

27 апреля в народном календаре – Мартын Лисогон.

28 апреля - Пасха у православных христиан.

28 апреля - День работников скорой медицинской помощи.

28 апреля - Всемирный день охраны труда.

28 апреля - Всемирный день породненных городов.

28 апреля - День борьбы за права человека от химической опасности (День химической безопасности).

28 апреля в народном календаре – Пудов день.

29 апреля - Международный день танца.

29 апреля в народном календаре – Арина – «урви берега».