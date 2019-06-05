Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 6 июня.

В 10 часов в Челябинске состоится выездное совещание по вопросам благоустройства территории Ленинского района, презентация проектов благоустройства набережной озера Смолино, парка "Плодушка", дворовых территорий с участием главы района Александра Орла.

В 11 часов пройдет литературно-творческий фестиваль «Пушкинский день», посвященный 220-летию со дня рождения великого поэта (Челябинск, горсад имени Пушкина).

В 12 часов студенты-лингвисты из ЮУрГУ прочитают творения Александра Сергеевича Пушкина на арабском, китайском, французском и других языках. Участники фестиваля «#ПушкинWorld» познакомятся с памятниками великому поэту, которые воспевают русского гения в различных уголках мира, увидят графический образ стихов: китайскую каллиграфию и арабскую вязь, поздороваются за руку с самим поэтом (Челябинск, Пушкинская библиотека, Коммуны, 69/Свободы, 60).

В 13 часов состоится встреча пушкинистов, которую откроет концертная программа «Веселое имя Пушкин» в авторском исполнении Татьяны Арабян. Прозвучат литературно-музыкальные романсовые композиции, эпиграммы и другие послания поэта друзьям (Челябинск, Пушкинская библиотека, Коммуны, 69/Свободы, 60).

С 13 до 16 часов в сквере «Семейный» Ленинского района пройдет День здоровья, где все желающие смогут получить консультации врачей ГКБ № 9: терапевта, эндокринолога, травматолога-ортопеда и гинеколога (Челябинск, улица Южный бульвар, 2).

В 14 часов состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, с участием главы Челябинска Владимира Елистратова (Челябинск, отель "Малахит").

В 14 часов состоится поэтический вернисаж совместно с Немецким культурно-образовательным центром «Вся палитра пушкинского слога: Читаем Пушкина и Гете на русском и немецком языке», после чего студенты копейского филиала челябинского техникума текстильной и легкой промышленности покажут мастер-класс «Уездной барышни альбом» (Челябинск, Пушкинская библиотека, Коммуны, 69/Свободы, 60).

В 15 часов Общественная палата Челябинской области проведет круглый стол по вопросу организации водоотведения и водоснабжения питьевой водой лагеря «Чайка» (Челябинск, улица Кирова, 114, ЗСО, пятый этаж).

В 16 часов пройдет акция «Бессмертный полк русской литературы» по инициативе Союза писателей России во главе с председателем Олегом Павловым. Акция посвящена российским поэтам и писателям, которых уже нет в живых. Любой желающий сможет принести на эту встречу фото любимого автора и прочитать отрывок из его произведения (Челябинск, Пушкинский зал центральной библиотеки имени Пушкина, Коммуны, 69/Свободы, 60).

В 17 часов состоится открытие третьего всероссийского турнира по спортивной гимнастике "Орленок-2019" (Челябинск, Свердловский проспект, 84-А, СДЮШОР по спортивной гимнастике).

В 18 часов жители поселка Шагол будут праздновать Международный день соседей, который начали отмечать во Франции в 1990-м году. На территории Челябинска такая акция будет проходить впервые. В программе - конкурс стихов про соседскую дружбу, экологическая акция по озеленению микрорайона, праздничная программа для детей, консультации по вопросам сферы ЖКХ от экспертов ассоциации ТОС Челябинской области и другие сюрпризы (улица Шагольская, 1-й квартал, двор дома №8).

СПРАВКА

6 июня - День русского языка.

6 июня - Пушкинский день России.

6 июня - Вознесение Господне.

Именины 6 июня отмечают Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.