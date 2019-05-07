Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 8 мая.

В 10 часов 30 минут состоится Южно-Уральский форум «Векторы развития юридических клиник вузов» (Братьев Кашириных, 129, конференц-зал первого корпуса и в холле второго этажа театрального корпуса ЧелГУ).

В 11 часов состоится традиционный митинг с участием ветеранов спорта и воспитанников спортивных школ, приуроченный к празднованию 74-летия со Дня Великой Победы. Праздничное мероприятие пройдет по традиции у ЛД «Уральская молния» возле памятника воинам спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В 11 часов публичная библиотека проводит квест «По следам Победы» (Челябинск, проспект Ленина, 60, литературный сквер у Публичной библиотеки).

А 12 часов состоится акция «Эстафета памяти» к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе также предусмотрена работа «свободного микрофона»: все желающие смогут прочитать стихи на военную тему (Челябинск, проспект Ленина, 60, площадка у Публичной библиотеки).

В 15 часов 30 минут состоится торжественный прием губернатора Челябинской области, посвященный Дню Победы. В мероприятии планируется участие Алексея Текслера (ул. Труда, 179, отель «Редиссон», Конференц-зал).

ДЛЯ СПРАВКИ

8 мая - Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне.

8 мая - Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца.

8 мая - День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

8 мая - День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России.

8 мая в народном календаре – Марк Ключник.