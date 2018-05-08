Новости Челябинска и
Челябинской области
15:24
Автор:
Ольга Мельчакова
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Анонсы событий и мероприятий на 9 и 10 мая

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 9 и 10 мая.

9 мая

В 10 часов начнется торжественнаяцеремония возложения венков и цветов у мемориала «Вечный огонь».

В 11 часов начнется праздничная программа «Ветка сирени» (парк «Металлург»).

В 12 часов состоится Парад Победы (площадь Революции).

В 13 часов пройдет акция «Георгиевская ленточка» (Кировка).

В 13 часов пройдут народные гуляния «Отдыхаем с ветеранами» (Сад Победы).

В 13 часов состоится патриотический концерт «Равнение на ПОБЕДУ» (Театральная площадь).

В 13 часов состоится театрализованный концерт «День Победы» (горсад имени Пушкина).

В 13 часов пройдет Открытый фестиваль-конкурс «Пришла весна, пришла Победа!» (ПКиО имени Гагарина).

В 15 часов начнется шествие Бессмертного полка (от площади у ЮУрГУ).

В 16 часов состоится концерт духового оркестра (ПКиО имени Гагарина).

В 20 часов стартует патриотический проект «Огонь Победы» (на площади Ярославского).

В 21 час 15 минут состоится прием Главой города Евгением Тефтелевым ветеранов и тружеников тыла (КРК«Мегаполис», ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А).

В 22 часа состоится праздничный фейерверк (на набережной реки Миасс).

В 22 часа начнется кинопоказ фильма «Они сражались за Родину» (ПКиО имени Гагарина).

ДЛЯ СПРАВКИ

9 мая - День Победы.

10 мая 1906 года состоялось открытие первой Государственной Думы России.

Автор:
Ольга Мельчакова
-
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