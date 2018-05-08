Анонсы событий и мероприятий на 9 и 10 мая
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 9 и 10 мая.
9 мая
В 10 часов начнется торжественнаяцеремония возложения венков и цветов у мемориала «Вечный огонь».
В 11 часов начнется праздничная программа «Ветка сирени» (парк «Металлург»).
В 12 часов состоится Парад Победы (площадь Революции).
В 13 часов пройдет акция «Георгиевская ленточка» (Кировка).
В 13 часов пройдут народные гуляния «Отдыхаем с ветеранами» (Сад Победы).
В 13 часов состоится патриотический концерт «Равнение на ПОБЕДУ» (Театральная площадь).
В 13 часов состоится театрализованный концерт «День Победы» (горсад имени Пушкина).
В 13 часов пройдет Открытый фестиваль-конкурс «Пришла весна, пришла Победа!» (ПКиО имени Гагарина).
В 15 часов начнется шествие Бессмертного полка (от площади у ЮУрГУ).
В 16 часов состоится концерт духового оркестра (ПКиО имени Гагарина).
В 20 часов стартует патриотический проект «Огонь Победы» (на площади Ярославского).
В 21 час 15 минут состоится прием Главой города Евгением Тефтелевым ветеранов и тружеников тыла (КРК«Мегаполис», ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А).
В 22 часа состоится праздничный фейерверк (на набережной реки Миасс).
В 22 часа начнется кинопоказ фильма «Они сражались за Родину» (ПКиО имени Гагарина).
ДЛЯ СПРАВКИ
9 мая - День Победы.
10 мая 1906 года состоялось открытие первой Государственной Думы России.