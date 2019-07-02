Археологи ЧелГУ обнаружили уникальный артефакт из далекого прошлого

Археологи ЧелГУ совместно с американскими коллегами из университета Вайоминга во время раскопок поселения бронзового века Черноречье 2 обнаружили уникальный артефакт из далекого прошлого.

Собирая образцы глины и почвы, ученые нашли бронзовую фигурку хищного животного, изготовленную в эпоху раннего железного века и, предположительно, привезенную древними кочевниками из Сибири.

Как сообщает пресс-служба ЧелГУ, во время исследования зольника, куда в то далекое время люди помещали отходы жизнедеятельности и производства, археологи обнаружили также каменные и бронзовые орудия, фрагмент орнаментированного костяного изделия.

Все находки ученые будут комплексно исследовать – с помощью экспресс-анализа химического состава, технико-технологического анализа, анализов почвогрунтов, радиоуглеродного датирования.