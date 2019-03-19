Барышев предложил повернуть время вспять

Депутат от «Единой России» Андрей Барышев внес в Госдуму РФ законопроект о возврате сезонного перевода времени. Проект разработан для более благоприятной системы исчисления времени, которое позволит гражданам эффективнее пользоваться светлым временем суток.

Информация о том, что Барышев внес в Госдуму законопроект о возвращении сезонного перевода часов, размещена в базе данных нижней палаты парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке указано, что закон будет выполняться «путем ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад». Отмечается, что проект разработан для более благоприятной системы исчисления времени, которое позволит гражданам более эффективно пользоваться светлым временем суток.

Как отмечает Андрей Барышев, это позволит ввести более благоприятную систему исчисления времени - эффективно используемое светлое время суток увеличится в среднем почти на 200 часов за год, что положительным образом отразится на здоровье россиян.

Напомним, в России смена летнего и зимнего времени прекращена в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 года в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на постоянное летнее время. В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября на постоянное зимнее время.