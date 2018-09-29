Взрослый разговор о том, почему в Челябинске дети уходят из детских садов, школ и семей

В Челябинске сложилась тревожная ситуация. Воспитанники детских садов и школьники беспрепятственно покидают образовательные учреждения. Взрослые не всегда замечают их самовольные уходы. Этой теме была посвящена состоявшаяся вчера, 28 сентября, встреча сотрудников управления МВД России по городу Челябинску, администрации Курчатовского района и педагогов общеобразовательных учреждений, родителей.

Полиция Челябинска озвучивает неутешительную статистику. За восемь месяцев 2018 года в "свободное плавание" ушло 196 детей. Они сбегали от родителей, от учителей, уходили из детских садов. Эта цифра меньше, чем в прошлом году, но не может не настораживать.

26 сентября в Челябинске четырехлетний воспитанник детского сада, расположенного по улице Куйбышева, самостоятельно покинул учреждение. Он был обнаружен прохожими спустя 40 минут. В отношении заведующей вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое направлено мировому судье.

16 августа этого года пятилетняя девочка самовольно покинула детсад №100 в ЖК «Александринский». С территории дошкольного учреждения она вышла через открытую калитку. Воспитатели ребенка даже не искали. Девочка несколько часов блуждала в одиночестве. В начале июля 2018-го из этого же садика ушла малышка четырех лет. Тогда ребенка тоже никто не хватился. Она несколько часов ходила по улицам, домой ее отвела случайная прохожая. Маме, которая пришла за дочкой в садик, сказали, что девочку забрал папа.

И это проблема не только Челябинска. Это проблема всего региона.

В Чебаркуле трехлетний малыш 12 августа ушел из дома, пока его мама спала. Трехлетний беглец сумел самостоятельно открыть дверь и выйти на улицу. С собой на самостоятельную прогулку он взял игрушечную машину. Вот только забыл переодеть пижаму и обуться. Нашли ребенка военные.

В марте в Снежинске малыш 2016 года рождения, воспитанник группы для детей дошкольного возраста, также спокойно покинул садик. К счастью, в скором времени его увидела бдительная горожанка. Женщина передала мальчика сотрудникам полиции.

Малыши, которые убегали из детских садов, как правило. из неблагополучных семей. Родители злоупотребляют спиртными напитками, дети живут, видя постоянные конфликты взрослых.

"Если вы знаете, что семья проблемная, то обращайтесь в нам. Мы поможем. Никто не застрахован от того, что ребенок уйдет из детского сада. Все уходы малышей происходили во время прогулок. Родители обязаны проводить беседы с детьми, что они могут покидать детский сад только в сопровождении взрослых. А сотрудники дошкольного образовательного учреждения должны четко помнить о том, что как только им родители передали ребенка, то ответственность за него несут они", - сказала старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции "Калининский" города Челябинска Евгения Лоскутова.

Бегут малыши, бегут подростки. Виноваты во всем взрослые, говорят специалисты. Не заметили вовремя, что ребенок замкнулся в себе. Не нашли времени, чтобы узнать, как у него дела. Ребенок просто решил, что никому не нужен.

Вот два последних случая.

13 марта школьница из Челябинска сбежала на свидание к возлюбленному в Питер. С жителем Северной столицы она познакомилась по переписке в Интернете. Полицейские приступили к поискам юной беглянки и в результате проведенных розыскных мероприятий установили местонахождение девушки. Оказалось, что несовершеннолетняя путешественница приобрела билет на пассажирский поезд сообщением «Челябинск – Санкт-Петербург» и следует до конечной станции. Полученную информацию транспортные полицейские передали в дежурные части всех линейных подразделений, находящихся по ходу движения состава, и по прибытии поезда на очередную станцию школьницу встретили сотрудники транспортной полиции.

11 марта челябинская школьница сбежала на поезде к возлюбленному в Гай. Маму школьница убедила, что отправляется ночевать к подруге, а сама купила билет на поезд. Мама быстро узнала правду и обратилась к правоохранителям. По прибытии в Орск «Джульетту» встретили сотрудники транспортной полиции.

В начале сентября шестнадцатилетняя школьница из Копейска не вернулась домой после вечерней прогулки. Поиском подростка занимались не только правоохранительные органы, но и волонтеры.

"Она уехала в Екатеринбург. Для нее это было просто путешествием. Она даже не понимала, что делает. Семья благополучная. Родители зарабатывают и считают, что этого достаточно. Девушка почувствовала себя ненужной и поэтому решилась на такой шаг", - рассказал председатель Совета Родительской Общественности Копейска Андрей Горланцев.

Что делать, чтобы дети не убегали из дома, детских садов и школ? Специалисты советуют не давать им чрезмерных нагрузок. Не нужно забывать, что даже если ребенку уже 16, он еще ребенок. Всегда надо выяснять мотивы его негативных поступков. Принимать любые откровения детей, как признак доверия к вам. И никогда не угрожать, что выгоните из дома, если он совершит плохой поступок.

"Находите время на общение со своими детьми. Устраивайте совместные чаепития. Не ограничивайте общение со сверстниками. И взрослые должны располагать информацией о своих детях на сто процентов. Какой у них круг друзей, как они проводят досуг. СНадо сать другом своим детям. Они уходят, потому что чувствуют пустоту и им кажется, что они не нужны родителям. Обращайтесь к психологам, если видите, что поведение ребенка изменилось. Зачастую он просто не может вам, родителям, рассказать о своих проблемах. Лучше обратиться к психологу один раз, чем потом вашего сына или вашу дочь будут искать полицейские и волонтеры", - сказала психолог отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Челябинску Светлана Заревнюк.

В ходе разговора полицейские подняли еще одну проблему. Зачастую родители даже не могут сказать стражам порядка, как был одет их ребенок. Не могут предоставить его фотографию.

"Очень часто были случаи, что мы составляем ориентировку, в которой описываем, что пропавший ребенок одет в одну одежду, а на самом деле он вообще по-другому одет был. Есть и проблема с фотографиями. Их просто нет у родителей, а точнее есть, но, к примеру, трехлетней давности. Это затрудняет поиски", - рассказала заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции "Курчатовский" Ольга Каширина.

Самовольные уходы - это попытка ребенка показать свою самостоятельность, попытка доказать, что они уже взрослые и сами на все способны. А заодно и проверить взрослость на прочность - насколько они его любят и ценят, как поведут себя, если их ребенок не появится вовремя дома. Психологи советуют просто найти время взять ребенка за руку, поговорить, отбросить все свои дела. Пока не поздно....