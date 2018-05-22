Благотворительный фонд «Металлург» победил в конкурсе годовых отчетов

В Челябинской области в региональном конкурсе годовых отчётов первое место занял благотворительный фонд "Металлург".

Очередная победа ещё раз подтвердила, что коллектив работает эффективно и приносит большую социальную пользу. Успехи фонда - закономерный результат мощной поддержки со стороны государственной власти и основного благотворителя "Металлурга" - Магнитогорского металлургического комбината, которые являются важными звеньями во взаимодействии бизнеса и некоммерческого сектора. Общими усилиями жизнь региона меняется в лучшую сторону.

Вручая директору фонда Валентину Владимирцеву диплом и ценный подарок на торжественной церемонии награждения в здании Правительства Челябинской области, заместитель губернатора Евгений Голицын сказал, что опыт участия социально ориентированных некоммерческих организаций в конкурсах учитывается при распределении президентских грантов, и рекомендовал бизнесу проводить аналогичные мероприятия, повышающие прозрачность использования средств, направленных на благие дела.