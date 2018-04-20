Более 200 южноуральцев сдали кровь в Национальный день донора

В Челябинской области 20 апреля в рамках акции к Национальному дню донора более 200 человек сдали кровь. К донации врачи допустили 170 человек, которые пополнили региональный банк крови на 85 литров.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, в Челябинске мобильный пункт заготовки крови расположился в центре пешеходной Кировки. В выездной акции «У крови нет должности» принял участие и сдал кровь министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

«Присоединяясь к донорской акции, я исхожу из того, что начинать всегда надо с себя, – рассказал Сергей Игоревич. – Прекрасно знаю ситуацию службы крови на территории области и понимаю, что каждая наша донация имеет значение, может спасти чью-то жизнь. Областной банк крови требует регулярного пополнения. Прошу всех земляков обратить внимание на проблему донорства, и, если есть возможность и нет противопоказаний, прийти и сдать кровь».

Также в мобильном пункте на Кировке сдавали кровь представители законодательной и исполнительной власти, участники общественных движений и, конечно, все желающие горожане. Хорошее настроение донорам создавали студенты челябинского медицинского колледжа, устроившие праздничный концерт.

«Выездные акции в национальный день донора мы проводим на протяжении десяти лет, – отметила и.о. главного врача ЧОСПК Наталья Кисняшкина. – Откликаются люди, неравнодушные к чужой беде. Донорская кровь любой группы востребована, но чаще образуется дефицит отрицательных групп крови, это объяснимо, потому что отрицательные группы составляют четверть от всех. Мы рады всем желающим».

Напомним, что мероприятия, приуроченные к Национальному дню донора, проходят по всей Челябинской области с 16 по 21 апреля. У тех, кто в будние дни не смог стать донором, есть возможность поделиться частичкой своей крови в субботу, 21 апреля: в Челябинске (ул. Воровского, 68) с 8 до 12 часов и в Магнитогорске (ул. К. Маркса, 160) с 8:15 до 11 часов.

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