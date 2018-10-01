Более 300 тысяч челябинцев посмотрели гала-шоу «SUPER Дети Поколения М»

Вчера, 30 сентября, в челябинском Дворце спорта «Юность» прошел благотворительный гала-концерт «SUPER Дети Поколения М». Пять тысяч зрителей увидели шоу с трибун ледовой арены, а прямую трансляцию с концерта в группе «Поколения М» посмотрели более 300 тысяч человек. На концерте выступили участники шоу «Голос. Дети» и воспитанники продюсерского центра «Эколь».

Молодые звезды исполнили песни из репертуара Басты, Димы Билана, Андрея Гризли и даже Майкла Джексона. Юные таланты поразили зал не только своим голосами, но и зажигательными танцами: с ними на сцене выступили и челябинские коллективы Lil Makerz, Crazy Family и Baby Boom.

«С «Поколением М» я побывала уже в 13 городах. Безумно приятно выходить на сцену, видеть отклик зрителей, рассказывать им о том, что все в нашей жизни возможно. Хочется делиться с ними своим опытом», – отмечает участница шоу «Голос. Дети-5» и хэдлайнер шоу «SUPER Дети Поколения М» Дарья Волосевич.

Гала-концерт состоялся в рамках творческо-благотворительного проекта «Поколение М»: он обьединяет идею развития талантливых детей и благотворительные цели. На сайте проекта собрана обширная база обучающих уроков и мастер-классов по 15 видам творчества, в том числе вокалу, танцам, художественному направлению, конструированию роботов, дизайну одежды и режиссуре.

«Это один из лучших частных проектов в области цифровой экономики. Очень важно, чтобы дети и их родители обратили внимание на такой ресурс: в нем есть много полезной информации. Он поможет детям быстро получить знания, развить в себе новые умения и найти единомышленников», – считает министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

Любой участник может загрузить свою творческую работу на сайт и получить оценку экспертов. При этом каждый «лайк» под творениями автора переводится в рубли. Эти средства по итогам года направляются на лечение тяжелобольных детей. Таким образом уже было собрано более 16 миллионов рублей – они пошли на оплату операций 49 детям.

Подобная благотворительная механика проекта привлекает детей к участию – они могут не только получить оценку своему творчеству, но и заявить о себе на всю страну. Тем самым они помогают тем, кто остро в этом нуждается.

«Мы гордимся тем, что талантливые дети проявляют себя и побеждают. В результате у них появляется возможность выступить на больших сценах Москвы. После этого концерты проходят уже в регионах, куда приезжают победители и участники творческих проектов», – подчеркивает директор филиала «МТС» в Челябинской области Вячеслав Бежин.

Организатором шоу выступает компания «МТС». Мероприятие прошло при поддержке Управления культуры Челябинска.