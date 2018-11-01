Губернатор Челябинской области Борис Дубровский откорректировал штатную численность аппарата губернатора и правительства.

Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Борис Дубровский. Документ размещен на официальном сайте регионального кабмина.

В штатную численность аппарата введена новая должность «заместитель губернатора Челябинской области – министр». Напомним, ранее Законодательное собрание области утвердило внесенные губернатором поправки в два региональных закона, согласно которым эта должность была внесена в реестр государственных должностей региона.

Теперь у губернатора Челябинской области должно быть 8 заместителей: один первый заместитель, пять заместителей, один заместитель - руководитель аппарата и один заместитель – министр.

В настоящее время, согласно штатному расписанию, у Бориса Дубровского семь замов: первый (Евгений Редин), пять заместителей (Руслан Гаттаров, Вадим Евдокимов, Олег Климов, Сергей Сушков, Сергей Шаль) и зам-руководитель аппарата (Евгений Голицын). Должность «заместитель губернатора Челябинской области – министр» пока вакантна.

Как уже сообщало агентство со ссылкой на свой источник, этот пост с большой долей вероятности может занять вице-губернатор Олег Климов, ему же будет доверено руководить министерством общественной безопасности области. Действующий министр, по нашим данным, должен был уйти в отставку. Пока о кадровых перестановках официально не сообщалось.