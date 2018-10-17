Дубровский потребовал усилить меры безопасности в учреждениях образования после ЧП в Керчи

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился усилить меры безопасности в образовательных учреждениях регионах в связи с произошедшим сегодня, 17 октября, терактом в Керченском политехническом колледже.

Как уже сообщало агентство, изначально появилась информация о том, что сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Затем выяснилось, что студент 4 курса Владислав Росляков расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство.

В связи с произошедшим ЧП в Керчи Борис Дубровский потребовал усилить меры безопасности в школах, колледжах, техникумах и вузах области. Губернатор также выразил готовность оказать всестороннюю помощь. «Челябинская область готова оказать всю необходимую помощь для ликвидации последствий взрыва и лечения пострадавших», - подчеркнул глава региона.

На данный момент известно о 18 погибших и около 50 раненых, большая часть из них – подростки. Губернатор Челябинской области выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова срочно вылетела в Керчь. Как сообщает минздрав, к месту ЧП направлены также две бригады специалистов - хирурги, комбустиологи, реаниматологи. Готовы к отправке два спецборта, которые оснащены необходимыми медицинскими модулями для эвакуации пострадавших в федеральные центры.

Как уже сообщало агентство, изначально СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 205 УК РФ (террористический акт). Затем следствие, отсмотрев записи с камер, выяснило, что студент колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение с ружьем, расстрелял находившихся в здании людей и затем застрелился. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа, сообщает пресс-служба СКР.

В связи с этим уголовное дело переквалифицировано на часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

По поручению Президента РФ МЧС России направило к месту чрезвычайной ситуации в Керчи три вертолета Ми-8 с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. В колледже в Керчи открыт телефон Горячей линии 8 (3652) 55-09-05.