Борис Дубровский вручил награды лауреатам инициативы «Горячее сердце»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 21 мая наградил лауреатов всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце-2017».

Трое южноуральцев были удостоены наградой за неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстную помощь людям или преодоление трудных жизненных ситуаций. Это Артем Баймухаметов из деревни Илимбетова Аргаяшского района, Максим Коркин из Коркино и Михаил Стромов из Челябинска, сообщили в пресс-службе главы региона.

Артем Баймухаметов проявил себя при тушении пожара. Когда в прошлом году недалеко от деревни Илимбетова возникло возгорание, пламенем была охвачена территория площадью в 10 гектаров. Опасаясь, что огонь подберется к жилым домам, 14-летний Артём отправился к работникам МЧС, боровшимся с пожаром, и сумел убедить их принять его в качестве добровольного помощника. Юноше выдали комплект боевой одежды и ранцевый огнетушитель. После короткого инструктажа по технике безопасности он начал тушить горящую траву. Вскоре горение травы было остановлено.

Когда Максим Коркин услышал крики о помощи, он не раздумывая побежал к реке и увидел, что в воде находится ребенок. Девочка держалась из последних сил, она уже начала захлебываться, когда на помощь пришел Максим. Он, не мешкая, прыгнул в воду и вовремя успел. Ему удалось вытащить ребенка на берег. Успокоив пострадавшую, Максим оказал ей первую медицинскую помощь. А чтобы девочка не отчаивалась, курсант спас и ее велосипед, который уже плотно застрял в иле.

Михаил Стромов с восьми лет увлекается историей Челябинской области, участвуя в мероприятиях по увековечению памяти защитников Отечества и сохранению культурного наследия своего края в составе поискового отряда «РЕДУТ-Доброхот». 2015 год принес Мише Стромову возможность самостоятельно обнаружить в архиве фамилии более 300 красноармейцев, погибших в августе 1919 года у поселка Березинский Чесменского района Челябинской области. В 2016 году Михаил принял участие в сооружении памятного знака «Наследнику престола Николаю Александровичу Романову, Святому царственному страстотерпцу» у поселка Черноречье. В 2017 году Миша участвовал в восстановлении памятника «Место боя частей 5-й Красной армии с колчаковцами» у поселка Ужёвка Сосновского района области.