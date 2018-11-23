Бурматов предлагает уйти от позорной практики массовых убийств бездомных животных

В Российской Федерации могут повсеместно разрешить регулировать численность безнадзорных животных гуманными методами. Речь - о внедрении во всех регионах РФ метода ОСВВ: отлов-стерилизация-вакцинация-возврат.

Законопроект внес на рассмотрение председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Бурматов, который недавно взял из челябинского приюта щенка.

«Метод ОСВВ позволит уйти от позорной живодерской практики массовых убийств животных. Это гуманно, цивилизованно и экономически выгодно (в разы дешевле чем усыпление) для регионов и муниципалитетов. Это позволяет вести учет безнадзорных животных и бороться с распространением заболеваний среди них, а также ведет к реальному сокращению популяции безнадзорных животных. Это дает возможность бороться с коррупцией на тендерах и распилами бюджетов на умерщвление безнадзорных животных», - написал депутат на своей странице в социальной сети Facebook вчера, 22 ноября.

Подчеркнув, что ОСВВ - это хорошая гуманная инициатива, Владимир Бурматов выразил надежду, что коллеги ее поддержат.

Фото предоставлено пресс-службой Владимира Бурматова

Зоозащитники надеются, что государство их наконец-то услышит. Всякому здравомыслящему человеку, по-доброму относящемуся к четвероногим, было понятно давно: ОСВВ – единственный гуманный и эффективный способ регулировать число бродячих собак и кошек на улицах городов. Каждый год муниципалитеты тратят немалые деньги на отлов, содержание и умерщвление четвероногих, а те, защищая свой вид, продолжают бесконтрольно размножаться. И получается борьба с ветряными мельницами, главными жертвами которой являются живые – такие же живые, как и мы, люди, - существа. В реальности, думается, на отлов и содержание бездомных четвероногих тратится намного меньше денег, чем выделяется (большая их часть, вероятнее всего, оседает в карманах отдельных людей, которые наживаются на такой бесчеловечной деятельности). У нас в стране и людей, увы, очень часто обманывают, а собак и кошек, которые не умеют говорить и не смогут жаловаться, тем более грех не обделить.

Животных в России убивают год за годом. Это негуманно и совершенно неэффективно – собаки все равно сбиваются в стаи, пугая людей даже тогда, когда не проявляют к агрессии, а просто бегают все вместе. И все повторяется снова и снова, снова и снова. Замкнутый круг.

Инициатива челябинского политика Владимира Бурматова – в случае если ее одобрят другие депутаты Госдумы – может в корне изменить ситуацию. И превратить Россию в по-настоящему цивилизованную страну, гуманное государство.

В Госдуме соглашаются: единственный метод обращения с безнадзорными животными, какой сегодня существует в России (отлов и содержание без права выпуска вакцинированных, стерилизованных или кастрированных бездомышей в привычную среду обитания), накладывает на бюджеты субъектов РФ значительную финансовую нагрузку. Многие регионы в конечном итоге вынуждены умерщвлять отловленных четвероногих, а это «не отвечает тенденции гуманизации современного общества, вызывает серьезные волнения и протестные настроения среди граждан и общественных организаций».

ОСВВ - действительно эффективный метод. Стерилизованные животные не проявляют агрессии, не приносят потомство. Раз потратиться на массовую стерилизацию - и потом будет намного проще и приятнее жить. Разбирать по домам, подкармливать на улицах. И денег на это гораздо меньше нужно, чем на много-много лет бессмысленных по сути и беспощадных отловов.

Авторы законопроекта отмечают: в регионах, где применяется ОСВВ, бездомных животных становится действительно меньше, как и случаев заражения бешенством, и агрессивных проявлений со стороны четвероногих.

Кроме того, существенно снижаются затраты бюджетов субъектов РФ, использование выделяемых денег оказывается намного прозрачнее.