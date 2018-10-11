Буйная осужденная из Миасса настучала кружкой по голове сотруднику ГУФСИНа

В Миассе (Челябинская область) местная жительница, отбывающая условный срок, набросилась на сотрудника уголовно-исполнительной инспекции с кружкой и нанесла ей несколько ударов по голове. Теперь дебоширка будет сидеть в колонии и лечиться у психиатра.

Миасский городской суд вынес приговор в отношении 42-летней местной жительницы. Она признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти.

Женщина отбывала условный срок за совершение мошенничества в особо крупном размере. Она действовала в составе группы лиц по предварительному сговору с учредителем и директором ООО «Вест-Центр», директором ООО «Уралтрейс» и экономистом ООО «ЧелИндЛизинг». Участники преступной группы путем умышленного неисполнения обязательств по договорам лизинга похитили денежные средства в сумме 18 миллионов рублей, принадлежащие ЗАО «Сбербанк Лизинг», и денежные средства в сумме 27 миллионов, принадлежащие ООО «ЛизингФинТраст».

Осужденная жительница Миасса приобрела документы, необходимые для использования расчетных счетов обществ с ограниченной ответственностью, созданных без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью перечисления на них похищенных денежных средств.

По решению суда мошенница обязана была каждый месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, но, когда она не пришла сотрудники ГУФСИН направились к поднадзорной домой, чтоб провести профилактическую беседу.

Осужденная визиту людей в форме не обрадовалась, разозлилась и настучала одному из сотрудников ГУФСИНа кружкой по голове. Медики диагностировали у силовика кровоподтеки. Дебоширку доставили в отделение полиции для разбирательства.

«В судебном заседании женщина вину признала, пояснив, что не помнит совершения инкриминируемых ей действий, объясняет их противоправным поведением сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, которые требовали от нее подписания непонятных для нее документов. Также ссылалась на наличие заболевания, которое не позволяло ей контролировать себя в полной мере», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Суд назначил судебно-психиатрическую экспертизу, которая доказала, что обвиняемая понимала противоправность своих действий, но держать себя в руках не могла, также как не могла контролировать свои действия.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд отверг доводы подсудимой о противоправном характере действий сотрудников инспекции и признал виновной», - добавила Наталья Мамаева.

Судом условное наказание отменено, по совокупности приговоров жительнице Миасса назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, буйной женщине назначено принудительное лечение у психиатра.