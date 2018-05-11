Чадоград в Челябинске поздравит отличников

Детский город профессий «Чадоград» в Челябинске 27 мая поздравит всех отличников. Тот, кто придет на увлекательную игру-приключение и покажет дневник, где больше семи «пятерок» за год, получит памятные подарки.

На лето Чадоград зовет к себе в летний лагерь. В программе летнего лагеря предусмотрены забавные квесты и невероятные приключения, полезный отдых под присмотром опытных наставников, новые эмоции и впечатления. При бронировании путевки в летний клуб Чадоград до конца мая – скидка на любую смену – 20%.

Для коллективных посещений летнего лагеря у Чадограда есть так же отличное предложение: помимо интересных и познавательных программ порадует и их стоимость.

В апреле город профессий запустил весеннюю акцию «Чудокопилка», с помощью которой каждый может выиграть безлимитное посещение города профессий на протяжении всего лета. Чтобы ходить в Чадоград абсолютно бесплатно, необходимо собирать монеты и выполнять интересные задания от города профессий.

Подробности всех акций можно уточнить по телефону и на сайте. ТРЦ «Фокус» (3 этаж), улица Молдавская, 16; (351) 211-65-65.