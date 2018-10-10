Челябинцам предлагают придумать новое имя аэропорту

Общественная палата Челябинской области приглашает южноуральцев подключиться к выбору имени для челябинского аэропорта.

Выбор имени для челябинского аэропорта будет проходить в несколько этапов. Первый стартовал еще на прошлой неделе: свои предложения озвучили члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области. Второй этап начался сегодня – ОП ждет предложений от всех неравнодушных жителей региона.

Далее состоится обсуждение всех предложений и открытое общенародное голосование. Затем будет разработан дизайнерский проект. Биография и заслуги победителя голосования лягут в основу концепции оформления аэропорта: со временем в нем появится экспозиция, посвященная человеку, чьим именем названа воздушная гавань.

Выбор нового имени аэропорта Челябинска проходит в рамках проекта «Великие имена России». Это общественная инициатива, с которой выступили Русское географическое общество, Общество русской словесности, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.

Цель проекта - присвоение 45 международным аэропортам страны имен великих соотечественников. По мнению авторов идеи, это позволит обратить внимание людей на необходимость более трепетно относиться к историческому капиталу, вспомнить людей, которые внесли большой вклад в развитие страны.

Свои варианты нового имени аэропорта можно присылать на почту op174@inbox.ru с пометкой «Великие имена России» в срок до 15 октября или приносить по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 59, 104 офис, тел. 8(351) 737-16-57.

Прежнее имя аэропорта будет сохранено в локациях и навигационных системах.