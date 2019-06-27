Челябинцев приглашают на День памяти ветеранов боевых действий

Региональная ассоциация военно-патриотических организаций «Урал» приглашает челябинцев на День памяти ветеранов боевых действий, который в России отмечают первого июля.

«Уральцы» решили отдать дань уважения всем участникам локальных конфликтов пораньше, в выходной день. Жители Челябинска - и взрослые, и дети - приглашаются к участию в памятном событии в субботу, 29-го июня. Мероприятие пройдет на территории вблизи храма святого пророка Илии, который находится в березовой роще у въезда на территорию ЧВВАКУШа.

В десять часов в храме отслужат панихиду по погибшим участникам боевых действий. В 11 часов состоится открытие праздника – с песнями о войне, представлениями кукольного театра «Лукоморье», соревнованиями по поднятию гири весом 16 килограммов среди мужчин, веселой эстафетой для подростков.

Во время мероприятия для его гостей будут работать выставки клуба исторической реконструкции, казачьей амуниции, современного оружия и, конечно же, полевая кухня, рассказал агентству «Урал-пресс-информ» руководитель ассоциации «Урал» Андрей Муравьев.

Он напомнил, что в 2009 году за первое июля как день памяти всех участников боевых действий, проходивших позже 1945-го года (это боевые действия в Афганистане и Чечне, во многих странах Латинской Америки, Азии и Африки), проголосовали свыше трех тысяч ветеранов.

Это было зафиксировано в специальном документе. Обращение отправили правительству РФ с просьбой об официальном учреждении такого Дня. Однако данный вопрос пока не решен, поскольку, по мнению властей, подобный праздник уже существует - 15 февраля (День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества).

«В нашей стране остается множество относительно молодых ветеранов, рисковавших своими жизнями и здоровьем в интересах Родины уже после Великой Победы над фашистской Германией. Они также достойны признания и уважения», - уверен Андрей Муравьев.